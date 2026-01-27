ASEAN Para Games 13: Nơi giấc mơ trở thành hiện thực

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể thao Người khuyết tật ASEAN lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) tại Thái Lan đã chính thức khép lại vào tối 26/1 với lễ bế mạc đầy cảm xúc tôn vinh tinh thần thể thao mạnh mẽ vượt qua khó khăn của người khuyết tật ASEAN.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự lễ bế mạc Đại hội cùng lãnh đạo ngành thể thao nước chủ nhà Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn thể thao người khuyết tật ASEAN (APSF) Osoth Bhavilai và đại diện các quốc gia ASEAN có đoàn thể thao dự tranh tại đại hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, buổi lễ bắt đầu với màn diễu hành của 10 đoàn thể thao Người khuyết tật các nước ASEAN tiến vào Sân vận động Kỷ niệm 80 năm sinh nhật Đức Vua ở Nakhon Ratchasima trong sự chào đón của đông đảo khán giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Gongsak Yodmani, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), bày tỏ cảm ơn APSF đã đặt niềm tin vào Thái Lan, cảm ơn các nước thành viên ASEAN đã gửi các đoàn thể thao đông đảo tham gia Đại hội.

Ông Gongsak khẳng định ASEAN Para Games 13 đã đánh dấu bước tiến quan trọng cho các môn thể thao người khuyết tật trong khu vực.

Đại sứ Phạm Việt Hùng tặng hoa chúc mừng đoàn vận động viên người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Với đa dạng các môn được đưa vào thi đấu, Đại hội đã tạo cơ hội cho các vận động viên khuyết tật thể hiện khả năng cao nhất của mình cũng như truyền đi niềm cảm hứng cho toàn khu vực.

Người đứng đầu Tổng cục Thể thao Thái Lan cũng nhấn mạnh ASEAN Para Games 13 không chỉ tạo dựng giá trị cho tỉnh Nakhon Ratchasima về mặt kinh tế, du lịch và sự tham gia của cộng đồng, mà còn phản ánh khả năng của Thái Lan trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn.

Chúc mừng nước chủ nhà Thái Lan đã tổ chức một kỳ Đại hội tuyệt vời, ông Osoth Bhavilai, Chủ tịch APSF, cho biết Đại hội Thể thao Người khuyết tật ASEAN lần thứ 13 đã khép lại nhưng nguồn cảm hứng sinh ra ở đây sẽ còn mãi.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta chứng kiến tinh thần thể thao mạnh mẽ được thể hiện qua ý nghĩa đích thực của việc bảo vệ con người. Đại hội nhắc nhở chúng ta rằng khả năng không được đo bằng giới hạn mà bằng tinh thần. Nơi đây sẽ mãi được ghi nhớ như một địa điểm nơi những giấc mơ trở thành hiện thực và lịch sử được viết nên.”

Thay mặt APSF, ông Osoth Bhavilai cũng gửi lời cảm ơn người dân tỉnh Nakhon Ratchasima, Ủy ban Tổ chức Thể thao Thái Lan (THASOC), gia đình APSF, các quan chức, tình nguyện viên và tất cả những người đã góp phần làm nên sự đặc biệt của kỳ Đại hội này, đồng thời khẳng định các vận động viên tham gia chính là những ngôi sao thực sự của Đại hội, là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 cho biết đoàn đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra với hầu hết các môn mà chúng ta tham gia đều có huy chương, đáng chú ý là các môn thể thao cơ bản của Paralympic như điền kinh, bơi lội.

Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng trân trọng biểu dương tất cả các vận động viên Việt Nam đã thi đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành thành tích xuất sắc.

Đại sứ Phạm Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm với đoàn vận động viên người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Chung cuộc, Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành được 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 58 Huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đề ra (giành 30-35 Huy chương Vàng) và xếp vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Chủ trì buổi lễ bế mạc, Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn bày tỏ cảm ơn tới tất cả những người đã nỗ lực góp phần làm nên thành công của Đại hội, tuyên bố chính thức khép lại vai trò của nước chủ nhà ASEAN Para Games 13 để chuyển giao cho Malaysia, nước chủ nhà của ASEAN Para Games 14.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Mohammed Taufiq Johari đã tiếp nhận cờ Đại hội và tuyên bố chào mời các đoàn thể thao người khuyết tật các nước ASEAN tham dự đại hội lần tới tại Malaysia.

Buổi lễ khép lại với tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật Malaysia, nước chủ nhà của ASEAN Para Games tiếp theo cùng các chương trình ca múa nhạc sôi động mang đậm văn hóa truyền thống vùng Đông Bắc Thái Lan. Đông đảo khán giả, người dân Nakhon Ratchasima đã xuống sân nhảy múa chia vui với các đoàn./.

Bảng tổng sắp huy chương của ASEAN Para Games 13: 1. Thái Lan: 175 Huy chương Vàng, 155 Huy chương Bạc, 156 Huy chương Đồng 2. Indonesia: 135 Huy chương Vàng, 143 Huy chương Bạc, 114 Huy chương Đồng 3. Malaysia: 64 Huy chương Vàng, 64 Huy chương Bạc, 73 Huy chương Đồng 4. Philippines: 45 Huy chương Vàng, 37 Huy chương Bạc, 52 Huy chương Đồng 5. Việt Nam: 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 58 Huy chương Đồng 6. Myanmar: 20 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng 7. Singapore: 13 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng 8. Timor Leste: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng 9. Lào: 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng 10. Brunei: 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp chung cuộc của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 Đoàn Việt Nam giành được tổng cộng 38 huy chương Vàng 48 huy chương Bạc và 58 huy chương Đồng, xếp thứ 5 chung cuộc tại ASEAN Para Games 13.