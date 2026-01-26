FPT Polytechnic xây dựng thế hệ sinh viên vượt ngưỡng từ thể chất đến tinh thần

Sáng 24/1, gần 600 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã tham gia sự kiện chạy bộ “Break Your Limits” tại Đại Lải, Vĩnh Phúc. Chương trình nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh, tăng cường gắn kết cộng đồng giáo dục và góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho người học.

Các vận động viên không chuyên đã chinh phục cự ly từ 5km đến 15km trong điều kiện thời tiết giá lạnh của miền Bắc, thể hiện tinh thần bền bỉ và ý chí vượt qua giới hạn bản thân.

Chiến lược phát triển toàn diện cho sinh viên

Trong những năm gần đây, FPT Polytechnic được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong trong việc đưa hoạt động thể chất, đặc biệt là chạy bộ, trở thành một phần của văn hóa học đường.

Theo ông Vũ Chí Thành - đại diện nhà trường, chạy bộ là một phần trong chiến lược đào tạo toàn diện tại FPT Polytechnic. Trước đó, trường từng xác lập kỷ lục VietKings về số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia marathon.

Nhà trường đã xây dựng Câu lạc bộ FPoly Run với lộ trình tập luyện khoa học, giúp sinh viên rèn luyện thể lực, quản lý thời gian và duy trì kỷ luật cá nhân.“Chúng tôi không chỉ đào tạo nghề mà còn đào tạo cách sống. Sinh viên học được sự kiên trì từ chính quá trình luyện tập.”

Tại FPT Polytechnic, chạy bộ không phải là phong trào tức thời. Nhà trường đã xây dựng Câu lạc bộ FPoly Run hoạt động thường xuyên, với lộ trình luyện tập khoa học.

Mỗi nhóm sinh viên từ 10–15 người đều có giảng viên đồng hành, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, xây dựng kế hoạch tập luyện và duy trì kỷ luật cá nhân.

Thông qua đó, sinh viên từng bước hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh, giảm phụ thuộc vào thiết bị điện tử, nâng cao khả năng quản lý thời gian và kiểm soát bản thân - những năng lực quan trọng trong môi trường lao động hiện đại.

Tại sự kiện, sự tham gia của nhiều cán bộ, giảng viên ở độ tuổi trung niên đã tạo động lực lớn cho sinh viên, xóa bỏ quan niệm rằng thể thao chỉ dành cho người trẻ.

Bên cạnh chạy bộ, “Break Your Limits” còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và workshop nghề nghiệp như pha chế, thiết kế đồ họa, gấp khăn…Các hoạt động này giúp sinh viên mở rộng trải nghiệm thực tế, giảm áp lực học tập và phát triển tư duy sáng tạo.

Sinh viên Đỗ Xuân Mười chia sẻ, chương trình giúp em hiểu rõ hơn giá trị của việc duy trì lối sống tích cực.

Break Your Limits.

Cầu nối hướng nghiệp học sinh

Sự kiện thu hút học sinh Trung học Phổ thông Quang Minh và Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Thông qua việc trực tiếp trải nghiệm các hoạt động học tập – rèn luyện tại môi trường FPT Polytechnic, các em có điều kiện tiếp cận gần hơn với mô hình đào tạo nghề gắn liền thực tiễn.

Nhiều học sinh bày tỏ sự hứng thú và mong muốn theo học tại trường sau khi tham gia chương trình.

Theo ban tổ chức, những hoạt động trải nghiệm thực tế đóng vai trò quan trọng trong công tác hướng nghiệp, giúp học sinh hiểu rõ năng lực, sở thích và lựa chọn con đường phù hợp cho tương lai.

Với mô hình đào tạo kết hợp hài hòa giữa thể chất-tinh thần-kỹ năng nghề, FPT Polytechnic đang từng bước xây dựng thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, có sức khỏe, có chiều sâu nội tâm và khả năng thích ứng cao trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động./.

