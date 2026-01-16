Giáo dục STEM: Nền tảng hình thành năng lực tự học cho học sinh

Hơn 46.000 học sinh đã được tiếp cận các bài học STEM tích hợp, học tập qua dự án. Gần 50.000 người hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới lan tỏa gồm cơ quan quản lý, nhà trường, giáo viên và học sinh.

Dự án “Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam” giai đoạn 2021–2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Kenan Foundation Asia triển khai đã đặt nền móng quan trọng cho đổi mới dạy học STEM (phương pháp giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực Science-Khoa học), Technology-Công nghệ, Engineering-Kỹ thuật và Math-Toán học) ở bậc Trung học cơ sở.

Thông qua chuẩn hóa học liệu, xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học STEM được phê duyệt sử dụng toàn quốc, đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn và tập huấn cho giáo viên, dự án đã góp phần thay đổi tư duy dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.

Hơn 46.000 học sinh được tiếp cận các bài học STEM tích hợp, học tập qua dự án, phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Dự án cũng hình thành hệ sinh thái giáo dục STEM với sự kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, tạo tiền đề để nhân rộng và lan tỏa bền vững sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm./.