Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu nhân sự từ Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nhận xét của các cử tri, ông Hoàng Minh Sơn là cán bộ lãnh đạo có uy tín, tầm nhìn chiến lược và nhiều kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học, khoa học và công nghệ.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Minh Sơn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, hoàn thiện và tổ chức triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn về đào tạo, góp phần thúc đẩy đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam.

Việc ông được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, nhà quản lý giáo dục đầu ngành, đồng thời góp phần tăng cường tiếng nói của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách quốc gia.

Thay mặt các ứng viên, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cử tri đã dành sự quan tâm, đánh giá, nhận xét khách quan và thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ đối với các ứng viên.

Xuất phát từ vị trí là một nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học, ông Hoàng Minh Sơn cho biết đây là cơ hội để các ứng viên mở rộng phạm vi đóng góp, không chỉ với tư cách cá nhân mà còn với trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục; góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa của đất nước.

Được sự tín nhiệm cao của cử tri, Hội nghị nhất trí giới thiệu ông Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, bà Trần Thị Thanh Tú - Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo - và bà Hứa Thanh Hoa - Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - cũng được cử tri tín nhiệm ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII.

Hội nghị cử tri nơi công tác là một bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Việc nhân sự của Đại học Quốc gia Hà Nội được giới thiệu, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị cũng như góp phần nâng cao vị thế, uy tín, ảnh hưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội trên nhiều phương diện./.

