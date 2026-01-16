Ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 16/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho hay trong nhiều năm qua, đơn vị này luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, Chính phủ trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Với việc ông Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm Thứ trưởng, ông Thắng khẳng định đây cũng là niềm vui chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi có thêm một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Ông Đặng Ngọc Điệp là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Khi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Trong suốt quá trình công tác, ông Đặng Ngọc Điệp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu; có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị trên cương vị mới, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, chủ động, tích cực trong công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng đề nghị các lãnh đạo bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp, ủng hộ, hỗ trợ ông Đặng Ngọc Điệp trong quá trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của bộ, của ngành.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Bộ trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp khẳng định sẽ dốc hết tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm để triển khai tầm nhìn phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững; xây dựng nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Ông Đặng Ngọc Điệp cũng nhấn mạnh sẽ tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật; nêu cao tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động; không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công./.

Bộ NN-MT: Năm 2026, phấn đấu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ USD Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73-74 tỷ USD; trong đó nhóm hàng nông sản chiếm khoảng 40 tỷ USD.