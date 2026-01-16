Đại hội Đảng XIV: Việt Nam sẽ có những bước tiến mạnh mẽ

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), ông Botz László, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam đã có những chia sẻ về những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam và đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước.

Tiến sỹ Botz László giữ cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam từ năm 2007, đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Hungary và củng cố hợp tác song phương, bằng việc tổ chức và tham gia nhiều diễn đàn, nhiều hoạt động giao lưu đa dạng về văn hóa, giáo dục, ngoại giao, trao đổi địa phương và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Đầu năm 2025, ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý dành cho người ngoại quốc có đóng góp đặc biệt cho quan hệ Việt Nam và nước ngoài.

Lạc quan về bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam

Theo ông Botz László, sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thật sự gây choáng ngợp; con đường mà đất nước đã đi qua trong những năm qua chưa từng có tiền lệ. Một cuộc đổi mới và hiện đại hóa toàn diện về hạ tầng đang diễn ra. Không chỉ trong quy hoạch đô thị hay giao thông, mà trong mọi lĩnh vực của đời sống, ta đều có thể cảm nhận rõ điều đó.

Tiến sỹ Botz László cho biết điều ông đặc biệt coi trọng là việc các thế hệ lãnh đạo đất nước luôn thực hiện chính sách phát triển cân bằng. Không chỉ các đô thị, các khu vực du lịch trọng điểm hay các trục giao thông chính được đầu tư với tốc độ chóng mặt, mà các vùng nông thôn cũng có những bước tiến đáng kể. Những thành tựu rõ nét trong giáo dục và y tế được cảm nhận trên khắp cả nước.

Tất cả những điều ấy đã làm thay đổi căn bản và nâng cao mức sống của người dân.

Ông cũng cho biết không chỉ riêng cá nhân ông mà toàn thể các thành viên Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam đều dành sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.

Tiến sỹ Botz László cho rằng trong suốt 50 năm qua, lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn tìm ra con đường phù hợp nhất cho đất nước. Việc kiên định thực hiện những định hướng phát triển do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đã dẫn tới sự phát triển ngày nay, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, đồng thời giữ gìn và củng cố nền độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mơ ước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Botz László phát biểu tại tọa đàm về Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, do Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với chính quyền Thành phố Zalaegerszeg tổ chức ngày 17/5/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam tin tưởng rằng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự minh triết như các kỳ đại hội trước, sẽ đánh giá chặng đường đã qua, phân tích tình hình chính trị thế giới đầy biến động hiện nay, rút ra những kết luận đúng đắn, từ đó xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trung và dài hạn, cũng như lựa chọn những nhà lãnh đạo phù hợp nhất để thực hiện các mục tiêu đó.

Từ những điều đó, ông kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế-xã hội.

Ông cho biết, Việt Nam sở hữu tiềm năng kinh tế to lớn trong lĩnh vực du lịch. Ngành này đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới và đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia. Việt Nam đang đi đúng hướng, và trong tương lai việc phát triển hạ tầng du lịch vẫn sẽ được đặt ở vị trí ưu tiên.

Đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu-phát triển là vô cùng quan trọng. Về tri thức và năng lực khoa học-kỹ thuật, Việt Nam có nguồn lực khổng lồ; lĩnh vực này chắc chắn cần tiếp tục được ưu tiên hàng đầu.

Từ những điều đó, ông tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục nằm trong số những quốc gia phát triển thần tốc nhất thế giới trong tương lai.

Cơ hội to lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hungary

Chặng đường 75 năm qua ghi dấu những bước tiến dài của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary, mối quan hệ từng được vun đắp và lớn mạnh cả trong những thời khắc cam go, khốc liệt của dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, Hiệp định Đối tác Toàn diện ký kết từ năm 2018 chính là điểm xuất phát quan trọng. Tại các kỳ họp của Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế, những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm luôn được xác định rõ ràng, tạo nên khuôn khổ đầy hứa hẹn cho sự phát triển năng động của quan hệ song phương. Điều này đã thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong kim ngạch thương mại hằng năm.

Hungary sở hữu những công nghệ xuất sắc, có thể được ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về nước sạch và xử lý nước thải. Hợp tác trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu và phát triển dược phẩm cũng rất giàu tiềm năng.

Đặc biệt, chính sách học bổng của Hungary trong những năm gần đây, ưu tiên và hỗ trợ mạnh mẽ sinh viên Việt Nam theo học bậc đại học và sau đại học tại Hungary (mỗi năm Hungary nhận khoảng 200 sinh viên Việt Nam sang du học).

Những cơ hội to lớn trong hợp tác khoa học-công nghệ và nghiên cứu; kỳ vọng sẽ có những bước tiến nhanh chóng và hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Tiết mục múa tại Ngày Văn hóa Việt Nam ở Hungary. (Ảnh: TTXVN phát)

Về vai trò của cộng đồng người Việt tại Hungary, ông nhấn mạnh đây là một cộng đồng đáng kể, đóng vai trò vô cùng tích cực tại các khu dân cư nơi họ sinh sống; đã và đang tạo dựng được niềm tin của người dân Hungary; sự sẵn lòng giúp đỡ, khả năng hòa nhập và tinh thần lao động chăm chỉ của họ được xã hội Hungary hết sức trân trọng. Cộng đồng sẽ ngày càng lớn mạnh và trở thành động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó.

Ông cũng khẳng định, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc; duy trì mối quan hệ rất chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary tại Việt Nam, cùng nhau chung tay xây dựng và phát triển các mối quan hệ hữu nghị./.

