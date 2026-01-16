Việt Nam là đối tác đáng tin cậy, linh hoạt nhưng có nguyên tắc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp có đầu tư, kinh doanh và kết nối với Việt Nam.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã phỏng vấn ông Kwon Sung Taek, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội giao lưu văn hóa-kinh tế Hàn-Việt (KOVECA).

Ông Kwon Sung Taek nhấn mạnh đến thành công của chính sách ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới biến chuyển phức tạp.

Ông cho rằng với cách tiếp cận mềm dẻo và linh hoạt, đây là một chiến lược ngoại giao phù hợp với thực tế và mang lại hiệu quả bền vững. Việc áp dụng hiệu quả chính sách này không chỉ giúp củng cố vị thế của Việt Nam mà còn tăng cường uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Minh chứng cho điều này là trong 5 năm qua, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với các quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Việc kiên định theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng đã củng cố hình ảnh của Việt Nam như một “quốc gia thận trọng, đáng tin cậy, linh hoạt nhưng có nguyên tắc.”

Đặc biệt, việc nâng tầm quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là hệ quả tất yếu của sự chuyển biến vị thế của Việt Nam, là tổng hòa kết quả của quá trình hợp tác hiệu quả trên nhiều bình diện giữa hai nước trong những năm qua và là lựa chọn mang lại lợi ích chiến lược chung cho cả hai nước.

Đây có thể được coi là một ví dụ thành công trên phương diện ngoại giao đa phương, từ đó tạo đà cho các hoạt động kinh tế.

Cũng theo ông Kwon Sung Taek, để có được thành tựu kinh tế giai đoạn 5 năm vừa qua (2020-2025) là nhờ chính sách kinh tế của Việt Nam, với trọng tâm là chủ trương chuyển đổi số, đầu tư cho cơ sở hạ tầng và giáo dục.

Ông đặc biệt ấn tượng về thành tựu thu hút Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia nhận FDI lớn nhất thế giới. Thành công này, kết hợp với công cuộc chuyển đổi số và phát triển cơ sở hạ tầng, đã tạo ra sự thay đổi mang tính cấu trúc cho nền kinh tế Việt Nam.

Cũng trong giai đoạn này, cơ cấu công nghiệp của Việt Nam đã mở rộng từ sản xuất truyền thống sang các ngành công nghiệp tiên tiến như đóng gói bán dẫn, điện tử, xe điện và sản xuất phụ tùng, chứng minh vị thế của Việt Nam là một trung tâm sản xuất, lắp ráp và xuất khẩu, chứ không chỉ đơn thuần là một cơ sở gia công.

Thêm vào đó, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và rủi ro chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng do cạnh tranh kinh tế giữa các nước lớn, Việt Nam đã củng cố hình ảnh là một thị trường thay thế an toàn với sự quy tụ các yếu tố về ổn định chính trị, môi trường chính sách cải thiện và dễ dự đoán cùng cấu trúc thương mại mở. Đây chính là niềm tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Trong quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, chiều sâu hợp tác giữa hai nước đã có những thay đổi về chất: mở rộng vượt ra ngoài những con số đơn thuần về số lượng như đầu tư vào các cơ sở sản xuất, nguồn vốn để chuyển sang các ngành công nghiệp tiên tiến như bán dẫn, năng lượng xanh, thành phố thông minh và thậm chí cả công nghiệp quốc phòng vốn đòi hỏi nhiều yếu tố nền tảng.

Ông Kwon Sung Taek cho rằng trao đổi hợp tác Hàn-Việt trong lĩnh vực kinh tế-văn hóa luôn mang lại hiệu quả tích cực. Mới đây nhất là biểu tượng truyền cảm hứng mà cả hai nước đều có thể cảm nhận là “hiện tượng huấn luyện viên Park Hang Seo.” Tiếp đó, người kế nhiệm Kim Sang Sik đang nối dài chuỗi thành công của bóng đá Việt Nam ra tầm châu lục.

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng XIV, ông Kwon Sung Taek cho rằng đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện chính trị thường kỳ diễn ra 5 năm một lần. Mỗi kỳ đại hội là một thời điểm quan trọng để xác định lại con đường phát triển quốc gia và định hướng chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh địa chính trị biến động khó lường, Đại hội Đảng XIV đang ở thời điểm lịch sử nhằm duy trì ổn định và phát huy những thành quả mà đất nước đã đạt được trong giai đoạn vừa qua; đồng thời có những tăng tốc đột phá trong giai đoạn sắp tới.

Theo ông, Đại hội Đảng XIV sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc định hướng chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam khi tiến tới thực hiện tầm nhìn quốc gia 2030-2045.

Trước thềm Đại hội này, Việt Nam đã đặt nền tảng cho định hướng tương lai bằng việc thực hiện cải cách cơ cấu hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ trung ương cũng như chính quyền địa phương trong năm 2025.

Trên cơ sở đó, Đại hội được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu thiết thực cho "Tầm nhìn Việt Nam 2045" và khẳng định hiệu quả quản lý nhà nước.

Trước những biến chuyển mạnh mẽ về thể chế của Việt Nam trong thời gian qua, Đại hội Đảng XIV được kỳ vọng sẽ mở ra các điều kiện thuận lợi về thể chế và chính trị để quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát huy đầy đủ hiệu quả từ tầm mức của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông Kwon Sung Taek hy vọng đây sẽ là cơ hội để tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược hàng đầu giữa hai nước về quy mô đầu tư, chuyển giao công nghệ và giao lưu nhân dân.

Ông cũng kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để trình bày "mô hình tăng trưởng chung" dựa trên kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, biến "Kỳ tích sông Hàn thành Kỳ tích sông Hồng" như Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tuyên bố trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc tháng 8/2025.

Do đó, hướng đi tương lai của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau Đại hội Đảng XIV có tiềm năng phát triển từ "quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện" sang "cộng đồng cùng hành động" và từ mối quan hệ chủ nhà đầu tư sang cấu trúc cùng thiết kế và chia sẻ trách nhiệm.

Theo ông Kwon Sung Taek, quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trục ổn định nhất của ngoại giao Việt Nam và là đối tác thực chất nhất trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc./.

