Đại hội Đảng XIV: Ý nghĩa vượt thời đại trong bối cảnh trật tự quốc tế mới

Giáo sư, Tiến sỹ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Khu vực và Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc khẳng định Đại hội XIV có ý nghĩa thực tiễn mang tính vượt thời đại.

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại của Đại hội XIV, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng bối cảnh quốc tế hiện nay đã bước sang một giai đoạn mới, với một trật tự quốc tế mới đang dần hình thành. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cần xác định rõ vai trò của mình trên trường quốc tế và trong khu vực, qua đó xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn 5 năm tới.

Theo học giả Trung Quốc, từ “kỷ nguyên mới” của lịch sử đến “kỷ nguyên mới” của thời đại hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cần vạch ra lộ trình phát triển rõ ràng để đưa Việt Nam tiến tới thực hiện 2 mục tiêu trăm năm, không ngừng hướng tới hiện đại hóa đất nước.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt của thời điểm hiện nay, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng những cơ hội, trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử và thời đại đặt ra đối với Việt Nam là chưa từng có, qua đó khẳng định Đại hội XIV mang ý nghĩa thực tiễn vượt thời đại.

Đánh giá cao việc Việt Nam xác định môi trường là một nhiệm vụ trọng tâm song hành với phát triển kinh tế-xã hội, Giáo sư Thành Hán Bình cho biết với tư cách là học giả Trung Quốc, ông từng tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 tại Việt Nam và trực tiếp chứng kiến sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với công tác quản lý môi trường, từ xử lý chất thải đến phục hồi môi trường sinh thái.

Theo ông, việc coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thời đại mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài. Sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, xây dựng nền văn minh sinh thái là mục tiêu chung của các quốc gia. Ưu tiên phát triển mà xem nhẹ bảo vệ môi trường không chỉ tốn kém, mà còn dẫn đến những cái giá rất lớn.

Ông hoan nghênh việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được những vấn đề này và đã kịp thời hành động.

Bên cạnh đó, học giả Trung Quốc cũng lưu ý tình trạng ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn của Việt Nam từng diễn biến nghiêm trọng, đặt ra thách thức mới trong việc bảo đảm môi trường sống cho người dân. Việc chú trọng đồng thời phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thể hiện rõ cam kết của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc phục vụ nhân dân.

Các biện pháp như hạn chế hoặc tiến tới cấm xe máy tại các đô thị lớn, dù ban đầu có thể gặp khó khăn, nhưng về lâu dài sẽ mang lại chất lượng sống tốt hơn.

Về đối ngoại, Giáo sư Thành Hán Bình đánh giá cao việc Việt Nam đưa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, qua đó cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho xây dựng quốc phòng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, học giả Trung Quốc cho rằng Việt Nam cần tiếp tục coi phát triển kinh tế là yếu tố then chốt, mở rộng nguồn lực và xây dựng mạng lưới đối tác, bạn bè rộng khắp. Đồng thời, thực thi pháp luật cần được tiến hành nghiêm minh, đi kèm với các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, nhằm tạo đồng thuận xã hội đối với các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước./.

Đại hội Đảng XIV: Kỳ vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ đồng bộ trên nhiều bình diện Đại hội Đảng lần thứ XIV thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ, nâng cao khoa học công nghệ, tinh gọn bộ máy, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đột phá đất nước.