Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chuẩn bị kỹ để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân

Ngày 16/1, Đoàn công tác số 2 Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được chú trọng, công tác nắm tình hình được thực hiện chu đáo, toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị bầu cử.

Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử; tăng cường nắm tình hình, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là hành vi lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó là tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; đẩy mạnh công tác phối hợp trong và ngoài lực lượng, trong hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai theo kế hoạch đề ra, thực hiện đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử đảm bảo thành phần, số lượng theo quy định; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn công tác bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử được chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, đặc biệt chú trọng nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền sai trái, xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử. Tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh hoàn tất việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử với số lượng và thành phần bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử.

Đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử. (Ảnh: TTXVN phát)

Toàn tỉnh thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội với 46 thành viên; thành lập 15 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh với 186 thành viên. Tại cấp cơ sở, Ủy ban Nhân dân 54 xã, phường và đặc khu đã thành lập 363 Ban bầu cử với 4.642 thành viên. Việc hoàn thành sớm các bộ máy phụ trách là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo như hiệp thương, lập danh sách cử tri và tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường, đặc khu rà soát, lập danh sách cử tri với mục tiêu hoàn thành trước ngày 20/1/2026, sớm hơn so với thời hạn quy định của Luật (26/1/2026).

Các xã, phường đang khẩn trương chỉnh trang, cải tạo cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa, rà soát hòm phiếu và bảng niêm yết sẵn sàng phục vụ ngày hội lớn.

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quảng Ninh được bầu 9 đại biểu Quốc hội, gồm 6 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Tổng số đại biểu giới thiệu cả Trung ương và tỉnh là 36 người, bằng 4 lần so với số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, số lượng được bầu 56 đại biểu, giới thiệu 220 người, bằng 3,93 lần so với số lượng được bầu.

Ở cấp xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu là 1.115 người, giới thiệu 3.296 người, bằng 2,95 lần so với số lượng đại biểu được bầu. Cơ cấu, thành phần cơ bản đảm bảo quy định./.

