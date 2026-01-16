Khi con đường phát triển trong kỷ nguyên mới đã được xác định rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá chiến lược.

Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; khơi dậy sức mạnh nội sinh; thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, hầu hết các chuyên gia, học giả nước ngoài đều bày tỏ ấn tượng trước những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang triển khai, đặc biệt là cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và ban hành nhiều nghị quyết trụ cột. Đây được coi là các yếu tố nền tảng, giúp Việt Nam vượt qua những giới hạn cũ, tạo bứt phá chiến lược hướng tới hai dấu mốc lớn: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Điều quan trọng là như nhận xét của ông Giulio Chinappi - Giám đốc Khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni (Italy), thông qua các giải pháp cải cách toàn diện, Việt Nam đã cụ thể hóa chính sách "con người là trên hết," thúc đẩy tiến bộ xã hội một cách thực chất, thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Đây được coi là quyết sách mang tính lịch sử, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại của thế giới, đồng thời là "phát súng hiệu" mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Truyền thông Mỹ Latinh gọi việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại địa giới hành chính là cam kết mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả của bộ máy hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, là "bước ngoặt lịch sử vì lợi ích nhân dân.”

Tiến sỹ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), cho rằng đây là một cuộc cải cách lớn mang tính lịch sử, phản ánh tinh thần và năng lực mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tương lai đất nước, cho thấy "kỷ nguyên mới" mà các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đưa ra sẽ được hiện thực hóa.

Giới chuyên gia khẳng định Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên mới của nền quản trị nhà nước” với bộ máy hành chính hiện đại, năng động và dễ tiếp cận.

Đây không đơn thuần là thay đổi về cơ cấu tổ chức mà là sự chuyển dịch căn bản trong tư duy quản lý, từ mô hình mệnh lệnh hành chính sang mô hình phục vụ nhân dân thực chất, khi chính quyền “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trước yêu cầu của thời đại số hóa và hội nhập toàn cầu.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn-Việt (KOVECA) Kwon Sung Taek nhấn mạnh đây là sự lựa chọn tất yếu vì tương lai thịnh vượng và phát triển của Việt Nam; là cuộc cải tổ chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính và khả năng cạnh tranh quốc gia. Theo ông, sự kiện này giống như "biến điều không thể thành có thể."

Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, đánh giá việc thực hiện chương trình tái cơ cấu lớn và sắp xếp lại bộ máy sẽ tạo động lực cho Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Song song với tinh gọn bộ máy, Đảng và Nhà nước kiên trì hoàn thiện hệ thống pháp luật, chuyển tư duy từ "làm luật để quản lý" sang "làm luật để kiến tạo phát triển."

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales - trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia trước thềm Đại hội Đảng. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Hàng loạt nghị quyết quan trọng đã và đang được ban hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dư luận đánh giá cao việc ban hành và triển khai các nghị quyết lớn ngay trước Đại hội XIV, thay vì chờ sau đại hội như trước đây. Cách làm này giúp kéo dài thời gian thực hiện chính sách, đồng thời cho phép giải quyết sớm các điểm nghẽn, tạo điều kiện để bộ máy mới vận hành thông suốt khi bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Theo đánh giá của ông Miguel Mejía, Tổng Bí thư Phong trào Cánh tả thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominicana, các cấp lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam đã triển khai một giai đoạn chuyển đổi chiến lược về chính trị và kinh tế, mở ra con đường hội nhập sâu rộng về thương mại, ngoại giao và văn hóa. Điều này giúp Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế trong khu vực mà còn đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.

Với phương châm tăng trưởng nhanh đi đôi với phát triển bền vững, không đánh đổi tiến bộ xã hội, môi trường và tương lai lâu dài của đất nước, Đảng và Nhà nước cũng ban hành và triển khai quyết liệt các chủ trương lớn về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuyển đổi số quốc gia được xác định là động lực quan trọng để tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới phương thức quản lý, sản xuất và tiêu dùng.

Ông Ludwig Graf Westarp, Phó Chủ tịch Hội Việt-Đức, giảng viên Đại học Công nghệ Dortmund (Đức), nhận định các nghị quyết này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên cất cánh của đất nước. Một khuôn khổ pháp lý minh bạch, nhất quán sẽ tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh công bằng, trong khi đổi mới khoa học-công nghệ sẽ thúc đẩy năng suất và năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trong hành trình vươn mình của dân tộc, sức mạnh nội sinh luôn được xác định là nhân tố quyết định.

Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm Năm mới 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng là phát triển vì con người và bằng tri thức.

Ông R. Arun Kumar - Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) - đánh giá cao tư tưởng và tầm nhìn đó, cho rằng việc coi khoa học-công nghệ là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao chất lượng sống đã thể hiện rõ định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm của Việt Nam.

Trí tuệ, tầm nhìn chiến lược dài hạn và tư duy đổi mới sáng tạo của Đảng đã trở thành "nguồn sáng" soi rọi con đường Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Đó là kỷ nguyên không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những con số kinh tế, mà bằng chất lượng phát triển, bằng hạnh phúc của nhân dân, bằng bản lĩnh và vị thế của một quốc gia tự chủ, tự tin, tự cường và có trách nhiệm.

Khi đường lối đúng đắn gặp sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân, sức mạnh tổng hợp ấy sẽ trở thành điểm tựa vững chắc để Việt Nam cùng nhau tiến bước, đồng lòng dưới một lá cờ./.

Bài 1: Bản lĩnh của Đảng trong công cuộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường