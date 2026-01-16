Góc nhìn quốc tế về Đại hội XIV: Việt Nam sẵn sàng cho kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh gần 40 năm Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Đây là ý kiến được ông Renato Darsie, Chủ tịch Hiệp hội Italy-Việt Nam (Ủy ban Vùng Veneto) và ông Franco Nube trong ban chấp hành Hiệp hội, đưa ra khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Rome.

Ông Renato Darsie bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội Đảng XIV sẽ thể hiện sự kế thừa nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII, đồng thời xác định rõ cách thức và phương pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong đó có cân nhắc tới những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc trên thế giới trong giai đoạn giữa hai kỳ Đại hội.

Theo ông, Việt Nam có thể trở thành một hình mẫu toàn cầu cho các quốc gia có ý nguyện và quyết tâm xây dựng hệ thống các quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa không thể thiếu một chính sách phù hợp để giải quyết các vấn đề về môi trường và hành tinh, đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra, coi trọng công nghệ thông tin vì mục tiêu phát triển con người.

Ông Renato Darsie nhấn mạnh đất nước Việt Nam tự do, độc lập, có quyền tự quyết và thịnh vượng ngày nay là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 96 năm xây dựng và trưởng thành, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc Đổi mới và từng bước hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn.

Các thành viên Hiệp hội Italy-Việt Nam tin rằng các mục tiêu Việt Nam đề ra hoàn toàn khả thi, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, thông qua công cuộc tái thiết đất nước, đã tạo dựng được nền móng cho một nhà nước hiện đại.

Ông Renato Darsie đánh giá những bước tiến của Việt Nam - về hệ thống y tế quốc gia, chế độ hưu trí để đảm bảo tuổi già an nhàn, và nền giáo dục tiến bộ có khả năng cạnh tranh với các hệ thống giáo dục phương Tây và phương Đông - sẽ còn được cải thiện hơn nữa trong những năm tới.

Trong khi đó, ông Franco Nube, thay mặt Hiệp hội Italy-Việt Nam, cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa các hình thức đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc, thông qua một kế hoạch thông tin nhằm giúp người dân Italy hiểu rõ rằng Việt Nam đang nỗ lực cho một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội và quảng bá những thành tựu xây dựng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất chính trị và xã hội mới phù hợp với thực tế Italy./.

