Chiêu đãi kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 16/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự chiêu đãi chào mừng 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026), do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương Việt Nam, nhân sĩ hữu nghị, doanh nghiệp, lưu học sinh hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 76 năm qua, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua đạt được nhiều thành quả nổi bật, quan trọng, nhất là tin cậy chính trị vững chắc hơn, hợp tác an ninh-quốc phòng được thúc đẩy thực chất hơn, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, giao lưu hữu nghị nhân dân diễn ra sôi động hơn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn với các đại biểu dự Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam (18/1/1950-18/1/2026). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai nước, khi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đánh dấu Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Trung Quốc bước vào giai đoạn thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 với mục tiêu phát triển chất lượng cao, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tin tưởng, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, cùng với quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân hai nước, quan hệ Việt-Trung sẽ không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững lâu dài, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại chiêu đãi kỷ niệm lần này.

Chia sẻ về chiều dài lịch sử hữu nghị Trung-Việt, Đại sứ Hà Vĩ đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà quan hệ hai Đảng, hai nước đã đạt được trong 76 năm qua; cho rằng trong năm 2025, hai bên phối hợp thúc đẩy đạt nhiều điểm sáng trong quan hệ song phương, với việc lãnh đạo chủ chốt hai bên thăm viếng lẫn nhau với tần suất cao, các cơ chế hợp tác triển khai hiệu quả, kim ngạch thương mại tiếp tục phá kỷ lục, Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại và du lịch lớn nhất của Việt Nam; nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác, đoàn kết, không ngừng thúc đẩy, củng cố nền tảng và nâng cao hiệu quả xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ chúc mừng và tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và chương mới tốt đẹp của tình hữu nghị Trung-Việt./.

