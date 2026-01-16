Ứng dụng App TGDV: Nền tảng thông tin chính thống, thống nhất của ngành Tuyên giáo và Dân vận

App TGDV là nền tảng thông tin giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin; đẩy mạnh hiệu quả phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sáng 16/1/2026, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt Ứng dụng di động tuyên giáo và dân vận (App TGDV).

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đây là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ ngành Tuyên giáo và Dân vận trên cả nước, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin; đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.