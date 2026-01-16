Sách về ngành Tuyên giáo và Dân vận: Từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn

“Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” là “kim chỉ nam” chỉ rõ vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong kỷ nguyên mới.

Nội dung trên được nêu rõ trong cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn” ra mắt ngày 16/1 tại Hà Nội.

Đây là công trình của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1 làm rõ vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phần 2 là bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phần 3 nêu rõ Quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong kỷ nguyên mới.

Cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh cuốn sách là kết quả của quá trình tổng kết nghiêm túc, công phu, có hệ thống thực tiễn công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Điểm nổi bật xuyên suốt, đồng thời là giá trị cốt lõi của cuốn sách là việc làm rõ bước chuyển quan trọng từ tư duy lý luận sang hành động thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII. Qua đó cho thấy, sau khi nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng được ban hành, các cấp, các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, mô hình và cách làm thiết thực, bám sát đời sống xã hội cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Chia sẻ về quá trình biên soạn, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết ấn phẩm này nhằm tổng kết một cách hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn, phản ánh sâu sắc, toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo và Dân vận - hai bộ phận trực tiếp tạo nên sức mạnh tư tưởng, trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng sách cho các đơn vị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuốn sách đã tổng quan những định hướng chiến lược mà Đại hội XIII đã xác định đối với ngành Tuyên giáo và Dân vận, nhấn mạnh các quan điểm cốt lõi như: kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác tư tưởng, vận động quần chúng; qua đó góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, bảo đảm lý luận của Đảng thực sự soi đường cho hành động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành phiên bản điện tử của cuốn sách, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang thông tin điện tử Stbook.vn và Thuviencoso.vn./.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ra mắt sách về Hiến pháp sửa đổi năm 2025 Điểm nhấn có tính đột phá trong lần sửa đổi Hiến pháp năm 2025 là việc tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, chính thức kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1/7.