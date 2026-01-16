Lương Linh khép lại hành trình từ "giúp việc quốc dân" đến bài học chữa lành

Trong tập cuối cùng của series thực tế “Xinh-Đờ-Rê-Linh,” Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục hóa thân thành người giúp việc, nhưng với một tâm thế khác ở chính căn nhà riêng của mình.

Không gian thân thuộc đã mở ra những chia sẻ sâu kín. Lần đầu tiên, Lương Thùy Linh nhắc về người bà kính yêu tần tảo từng mở quán ăn để nuôi sống cả gia đình. Hình ảnh người bà đứng bếp đã nuôi dưỡng niềm yêu thích nấu nướng trong Lương Thùy Linh từ nhỏ.

Không chỉ dừng ở câu chuyện gia đình, tập cuối “Xinh-Đờ-Rê-Linh” còn là cuộc đối thoại sâu sắc về những bế tắc, những nút thắt không thể gỡ được trong cuộc sống của những người trẻ. Nếu khách mời Lâm Bảo Ngọc chia sẻ từng phải chật vật trong việc kết nối và giao tiếp, thì Lương Thùy Linh lại từng rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân.

Từ những trải nghiệm đó, Lương Thùy Linh nhận ra: “Ai cũng có một ‘đứa trẻ’ bên trong cần được chăm sóc. Sự trưởng thành không đến từ việc mình ngồi yên mà là những vấp ngã, trải nghiệm và can đảm thử sức từ những điều nhỏ bé nhất.”

Vì thế với Linh, dọn dẹp nhà cửa còn là hành trình tìm về ký ức - một thói quen gắn liền với tuổi thơ, với hình ảnh của bố mẹ và bà, nên giờ đây trở thành phương thức chữa lành hiệu quả cho “đứa trẻ” bên trong cô.

Một số hình ảnh trong series thực tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Qua series thực tế này, Lương Linh muốn gửi gắm thông điệp: “Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là sắp xếp lại mọi thứ trong không gian sống gần gũi nhất với mình, mà nó còn là một liệu pháp tinh thần để sắp xếp lại tâm trí. Sống trong một căn nhà bừa bộn thì tinh thần mình cũng dễ rơi vào trạng thái hỗn độn tương tự. Hành động dọn dẹp giúp chúng ta lấy lại quyền kiểm soát và cảm giác an tâm rằng mọi vấn đề đều nằm trong tầm tay.”

Ra mắt với định vị là một series giải trí kết hợp phong cách sống (lifestyle), “Xinh-Đờ-Rê-Linh” đã khai thác một khía cạnh hoàn toàn mới của Lương Thùy Linh. Không còn khoảng cách của một hoa hậu, khán giả nhìn thấy một GenZ xắn tay áo nấu nướng và vun vén không gian sống.

Chia sẻ về dự án, Lương Thùy Linh bộc bạch: “Trước khi là Hoa hậu, Linh tự hào vì mình là cô gái Việt Nam truyền thống thích nấu nướng, dọn dẹp, vun vén và chăm sóc những người mình yêu thương. Với ‘Xinh-Đờ-Rê-Linh,’ Linh muốn mang lại hình ảnh một người phụ nữ biết tự tạo niềm vui từ những điều nhỏ bé, và tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính mái nhà mình.”

Chương trình tạo được sức hút không chỉ bởi hình tượng “cô (Hoa hậu) giúp việc” mà còn từ dàn khách mời “khủng” và những màn tương tác, tình huống “dở khóc dở cười.”

Lương Linh xúc động bật khóc trong tập cuối. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khán giả đã được dịp cười nghiêng ngả với màn đọ sức dọn nhà gay cấn cùng Con Cò Đây, TyhD và Cao Thiên Trang, hay những giây phút ghen tị với sự ngọt ngào của cặp đôi Á hậu Quỳnh Anh & Neyun. Lương Thùy Linh cũng chứng tỏ khả năng thích ứng khi linh hoạt ứng biến trước mọi “đề bài” hóc búa trong căn hộ sang chảnh của MisThy, nhà hào môn của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho đến thử thách dọn chuồng voi và capybara tại Thảo Cầm Viên cùng ca sỹ Minh Hằng.

Dự án thực tế của Lương Linh đã phát sóng 10 tập, điều đọng lại là những tiếng cười giải trí, đặc biệt là nguồn năng lượng tích cực từ hình ảnh Lương Thùy Linh chăm sóc từng góc nhà, gấp từng bộ quần áo, hay nấu bữa cơm ngon… Người đẹp bày tỏ cô muốn truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống tự lập, yêu thương bản thân và trân trọng mái ấm tới giới trẻ./.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Sáu năm một hành trình nỗ lực hậu đăng quang Lương Thùy Linh muốn khẳng định hình ảnh một nàng hậu thế hệ mới với hành trình luôn song hành cùng trái tim vì cộng đồng, từ những hoạt động thiện nguyện nhỏ đến dự án “Vẽ Tương Lai”...