Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi “đi giúp việc” trong series "Xinh-Đờ-Rê-Linh"

Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt series “Xinh-Đờ-Rê-Linh,” một dự án mang màu sắc giải trí–đời thường–truyền cảm hứng. Ở đó, nàng hậu hóa thân thành cô giúp việc quốc dân và lan tỏa năng lượng tích cực về lối sống tự lập, yêu thương bản thân và trân trọng mái ấm.

Lương Linh cho hay tên gọi “Xinh-Đờ-Rê-Linh” là cách chơi chữ thú vị từ “Cinderella” – cô bé Lọ Lem trong cổ tích, gắn liền với tên Linh của nàng hậu. Nhưng ở phiên bản đời thực này, “Lọ Linh” không chờ phép màu, cũng chẳng bị áp bức. Thay vào đó, cô chủ động tạo ra hạnh phúc bằng chính đôi tay mình.

Theo đó, ở mỗi tập, “Lọ Linh” sẽ ghé thăm một căn nhà, hóa thân thành cô giúp việc quốc dân, cùng gia chủ dọn dẹp, sắp xếp không gian, nấu nướng và lan tỏa tinh thần yêu nhà, yêu cuộc sống.

Trong trailer vừa ra mắt, khán giả đã phần nào thấy một Lương Thùy Linh rất khác: dí dỏm và gần gũi khi khoác lên mình những tạo hình độc đáo trong hành trình “làm dâu trăm họ.”

“Xinh-Đờ-Rê-Linh” còn gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc: Dọn dẹp không chỉ là sắp xếp lại nhà cửa, mà còn là sắp xếp lại tâm trí và cảm xúc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Trước khi là hoa hậu, Linh tự hào vì mình là cô gái Việt Nam truyền thống, thích nấu nướng, dọn dẹp, vun vén và chăm sóc những người mình yêu thương. Với ‘Xinh-Đờ-Rê-Linh,’ Linh muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ biết tự tạo niềm vui từ những điều nhỏ bé, và tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính mái nhà của mình,” Lương Thùy Linh chia sẻ.

Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, dự án còn gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc: Dọn dẹp không chỉ là sắp xếp lại nhà cửa, mà còn là sắp xếp lại tâm trí và cảm xúc. Giữa cuộc sống bận rộn, việc tự tay làm những điều nhỏ bé cho ngôi nhà của mình là cách để mỗi người tìm thấy bình yên và năng lượng tích cực hơn.

“Ai cũng cần một nơi bình yên để trở về sau một ngày dài. Linh tin rằng khi ta chăm chút cho không gian sống, ta cũng đang học cách chăm sóc chính mình.

‘Xinh-Đờ-Rê-Linh’ chắc chắn sẽ rất thư giãn, hài hước cùng các khách mời. Nhưng hơn hết, Linh mong mọi người sẽ thấy việc dọn dẹp, nấu ăn hay chăm sóc nhà cửa cũng có thể vui và đáng yêu đến thế,” nàng hậu chia sẻ thêm.

Kết hợp giữa giải trí, tính cá nhân và thông điệp nhân văn, dự án mới còn là một trải nghiệm mới mẻ, nơi Lương Thùy Linh không chỉ kể câu chuyện của mình, mà còn lan tỏa tinh thần sống tự lập, tích cực và đầy cảm hứng cho thế hệ trẻ./.

Linh khiến người xem không khỏi bật cười khi vừa “sang chảnh” vừa khéo léo nhập vai cô giúp việc quốc dân trong "Xinh-Đờ-Rê-Linh." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong tập mở màn, khán giả được chứng kiến một Lương Thùy Linh hoàn toàn khác lạ: rời bỏ váy dạ hội, giày cao gót để hóa thân thành “công chúa giúp việc nhà Con Cò Đây” (Quân Trương). Xuất hiện với trang phục điệu đà, vali hàng hiệu và năng lượng rạng rỡ, Linh khiến người xem không khỏi bật cười khi vừa “sang chảnh” vừa khéo léo nhập vai cô giúp việc quốc dân. Trong tập này, Linh tự tay chuẩn bị bữa cơm miền Bắc gồm: thịt rang cháy cạnh, rau muống luộc và canh sấu dầm, những món ăn dân dã gắn với ký ức tuổi thơ. Không khí ấm cúng, những tiếng cười và lời trêu đùa khiến căn bếp của “cô Hồng Thơ” trở nên vui nhộn. Khi nếm thử, cô Hồng Thơ dành lời khen tấm tắc các món ăn Linh nấu.

