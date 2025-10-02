Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện ấn tượng ở tuần thời trang Paris

Balmain Fashion show là một trong những sự kiện được mong đợi nhất của giới mộ điệu toàn cầu. Xuất hiện tại show diễn, Hoa hậu Lương Thùy Linh ghi dấu ấn về nhan sắc và phong thái, đồng thời cho thấy hành trình hội nhập của cô trên bản đồ thời trang thế giới.

Balmain Fashion Show luôn là show diễn quy tụ hàng trăm ngôi sao, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và giải trí. Với bộ sưu tập năm nay, nhà mốt Balmain tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng tinh thần sáng tạo, sự xa hoa và tính nghệ thuật đặc trưng – nơi mà từng thiết kế trở thành một tác phẩm.

Giữa không gian lộng lẫy đó, Lương Thùy Linh chọn cho mình trang phục sang trọng, tối giản nhưng tinh tế, toát lên thần thái tự tin, kiêu hãnh và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Lương Thùy Linh vừa có một hành trình đáng nhớ khi liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn tại châu Âu. Trước khi dừng chân ở Paris, cô đã có mặt tại London Fashion Week, Milan Fashion Week.

Cùng các ngôi sao, người nổi tiếng thế giới.

Chưa dừng ở đó, với Italy, nàng hậu tiếp tục xuất hiện tại BOSS Fashion Show, nơi cô sánh vai cùng loạt sao quốc tế đình đám như Khaby Lame, Mew Suppasit (diễn viên Thái Lan) và Trương Tân Thành (diễn viên Trung Quốc).

Tròn sáu năm sau đăng quang, Lương Thùy Linh đã và đang chứng minh sự trưởng thành từ nền tảng học vấn vững chắc, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm MC – diễn giả, đến phong thái tự tin khi đứng cạnh dàn sao quốc tế.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hàng đầu thế giới, cô cho biết không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn mang theo niềm tự hào Việt Nam, mong muốn khẳng định hình ảnh phụ nữ Việt hiện đại, trí tuệ, bản lĩnh./.

Dù đang bận rộn với lịch trình khá dày đặc tại châu Âu, Lương Thùy Linh vẫn luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho quê hương Cao Bằng. Trước Tết Trung thu, cô và mẹ đã chuẩn bị sẵn những phần quà ý nghĩa để trao tặng các em nhỏ nơi vùng núi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, hoạt động trao quà buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Thông qua các chia sẻ, Linh bày tỏ nỗi đau lòng khi theo dõi tin tức bão lũ từ xa, đồng quyên góp tiền khắc phục hậu quả của bão lũ và cầu chúc bình an đến bà con vùng chịu ảnh hưởng.

Lương Thùy Linh tiếp tục hành trình "Vẽ tương lai" cho trẻ em vùng cao Điện Biên Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa tiếp tục hành trình mang dự án “Vẽ tương lai," sơn sửa trường học đến với hai điểm trường của tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.