Xiếc Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ nghệ thuật thế giới

Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phải giữ vai trò chủ động để đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa của nền văn hóa đất nước.

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16/1/1956-16/1/2026) diễn ra ngày 16/1, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định trong suốt quá trình phát triển, ngành xiếc luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự yêu mến của công chúng. Nhờ đó, xiếc Việt Nam không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn từng bước hội nhập sâu rộng với nghệ thuật xiếc quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gắn Huân chương Lao động Hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Khẳng định xiếc là loại hình lao động nghệ thuật đặc thù, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng những đóng góp của đội ngũ nghệ sỹ xiếc đã góp phần mang vinh quang về cho đất nước.

Ông Hùng mong rằng tập thể lãnh đạo, nghệ sỹ, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân kỳ vọng.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, khẳng định: “Trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thế hệ lãnh đạo, nghệ sỹ, viên chức và người lao động của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, xây dựng nền nghệ thuật xiếc giàu bản sắc dân tộc, thấm đẫm giá trị nhân văn và từng bước tiếp cận tinh thần hiện đại.”

Nhiều tiết mục, chương trình xiếc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng đồng thời giành được những giải thưởng cao tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế, từ châu Á, châu Âu đến nhiều khu vực khác. Những thành tựu ấy góp phần khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng (thứ hai từ trái sang) nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng I, II, III; Huân chương Lao động hạng I, II, III; Cờ Chính phủ cùng nhiều bằng khen, giấy khen…

Đặc biệt, việc Nhà nước phong tặng 8 danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân và 35 danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú là sự ghi nhận xứng đáng đối với công sức, tài năng và sự cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sỹ xiếc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam xác định mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, xây dựng các tác phẩm xiếc có quy mô, tầm vóc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đơn vị chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống nghệ sỹ, thu hút lực lượng trẻ kế cận, xây dựng môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Các nghệ sỹ trẻ biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Đại diện cho thế hệ nghệ sỹ trẻ đang cống hiến tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Lô Thị Ngọc Thúy khẳng định không ngừng sáng tạo, giữ vững niềm tin, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, đóng góp trí tuệ và sức trẻ để viết tiếp những trang sử mới cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo./.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Ứng dụng công nghệ, đổi mới vào sáng tạo nghệ thuật Trải qua bảy thập kỷ, từ những điều kiện còn nhiều thiếu thốn đến một thiết chế nghệ thuật hoàn chỉnh như hôm nay, xiếc Việt Nam luôn vận động, thích nghi và phát triển cùng lịch sử đất nước.

Tại Lễ kỷ niệm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, 4 tập thể và 18 cá nhân thuộc Liên đoàn nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Trà (nguyên Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam) nhận Huân chương Hữu nghị từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào.