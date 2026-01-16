Văn hóa

Trao tặng tủ sách tri thức và thư viện cho học sinh vùng cao Tuyên Quang

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy và trò nhà trường, nhất là các học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.

Các học sinh nghèo vùng cao Tuyên Quang vui mừng khi được nhận những phần quà Tết sớm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Các học sinh nghèo vùng cao Tuyên Quang vui mừng khi được nhận những phần quà Tết sớm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Sáng 16/1, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang phối hợp với Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ khởi sự từ tâm trao tặng "Tủ sách tri thức - Thư viện vì học sinh vùng cao" cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Chiêm Hóa (xã Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Chương trình nhằm lan tỏa tri thức, tiếp thêm điều kiện học tập cho học sinh miền núi khó khăn; qua đó, góp phần giúp nhà trường bổ sung nguồn sách ôn thi, tài liệu tham khảo thiết thực, tạo điều kiện để học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 của trường có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và vững tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Cùng ngày (16/1), Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang và Tập đoàn Kim Oanh, Quỹ khởi sự từ tâm đã bàn giao công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2025 trị giá 2 tỷ đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Chiêm Hóa.

Trước đó vào tháng 10/2025, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất của nhà trường.

Từ nguồn hỗ trợ và sau 2 tháng thi công, đến nay, việc sửa chữa 24 phòng ký túc xá của học sinh, 7 phòng ở của giáo viên và hệ thống điện, nước, cửa phòng, nhà công vụ đã được hoàn thành; đồng thời xây kè chống sạt lở, gia cố tuyến đường bê tông vào trường dài 30m, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên./.

