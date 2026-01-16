Khánh thành tu bổ, tôn tạo Khu di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 16/1, tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (tỉnh Hưng Yên), Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyễn Văn Linh long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Phong - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Linh, Trưởng Ban tổ chức buổi lễ, cho biết Khu di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tại thôn Liêu Xá, xã Nguyễn Văn Linh được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1990, đã qua nhiều lần được tu bổ, tôn tạo. Lần gần đây nhất là năm 2006, khu di tích được hạ giải, trùng tu, tôn tạo và xây mới với quy mô khiêm tốn.

Sau 20 năm, một số hạng mục đã xuống cấp, tường rêu mốc, mái xô lệch, nhà tả vu, hữu vu nhỏ không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tham quan du lịch của nhân dân...

Được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, năm 2024, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ cũ quyết định “Tu bổ tôn tạo Khu Di tích lịch sử Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại thôn Liêu Xá” với tổng mức đầu tư trên 65 tỷ đồng.

Nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được xây dựng kiểu chữ đinh truyền thống gồm tiền tế có 3 gian, 2 trái và hậu cung. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Các hạng mục tu bổ tôn tạo trên tổng diện tích 1,98ha. Trong đó, dự án được triển khai với 4 hạng mục chính gồm: Tu bổ, tôn tạo các công trình khu đền thờ, Tả vu, Hữu vu, Cổng đền.

Nhà thờ được tôn tạo xây dựng có diện tích mặt bằng khoảng 308m2 , tăng 188m2 so với diện tích cũ, được xây dựng kiểu chữ đinh truyền thống gồm tiền tế có 3 gian, 2 trái và hậu cung.Công trình phụ trợ và công trình liên quan gồm: Đình làng Văn, cổng tứ trụ, Miếu Bà Cô, Bình phong, Am hóa vàng, tường rào, Nhà trưng bày, hệ thống sân và bồn cây.

Đồng thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài khuôn viên di tích như chòi nghỉ, kè bờ sông, lan can ven sông, đường giao thông, bãi đỗ xe, sân bãi, hệ thống điện, cấp, thoát nước, khu vệ sinh, cảnh quan và cây xanh...

Qua hơn một năm thực hiện, đến nay, toàn bộ công trình tu bổ, tôn tạo Khu di tích đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hoàn thành thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh cùng huyện Yên Mỹ (cũ).

Công trình cũng là nơi gửi gắm ý nguyện, sự tôn kính của nhân dân đối với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Công trình hoàn thành, tiếp tục là nơi để các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tri ân, tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với xã hội và cộng đồng; là nơi lan tỏa tài năng, trí tuệ, tấm gương sáng ngời về y đức của ông cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tham quan du lịch của nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành dâng hương tại Nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm Giáp Thìn (năm 1724) tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên).

Gia đình, dòng họ hiếu học, khoa bảng và truyền thống văn hóa đặc sắc của quê hương đã góp phần hun đúc nên tâm hồn, trí tuệ, tài năng và nhân cách của Lê Hữu Trác.

Với trí tuệ uyên bác về y học, ông đã nhanh chóng nâng tầm về y đức, y lý, y thuật và dược học đương thời lên tầm cao mới, thành học thuật kinh điển với phương châm “Nam dược trị Nam nhân."

Ông đã kiến tạo và củng cố thành hệ thống các chuẩn mực về đạo đức của người thầy thuốc. Chín điều trong Y huấn cách ngôn của ông được coi như lời thề đối với những người theo nghiệp Đông y.

Qua thời gian, các di sản y học, văn học, y đức của ông ngày càng lan tỏa. Học trò, các nhà nghiên cứu thế hệ sau đều đánh giá rất cao về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác...

Để tưởng nhớ công ơn và những đóng góp to lớn của ông, Khu Di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại tỉnh Hưng Yên và Hà Tĩnh thường xuyên được trùng tu, tôn tạo và đã được xếp hạng là Di tích quốc gia; nhiều con đường, trường học trên cả nước được đặt tên ông.

Đặc biệt, tại phiên họp Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) lần thứ 42 ở Thủ đô Paris, Pháp, đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách các "Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025," trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác./.

