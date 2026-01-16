Văn hóa

Lời cảm ơn của gia đình nhà báo Trương Đức Anh

Lễ tang Nhà báo Trương Đức Anh, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trương Đức Anh nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam, tháng 9/2006. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tang Nhà báo Trương Đức Anh, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, ngày 15/01/2026.

Gia đình nhà báo Trương Đức Anh xin chân thành cảm ơn: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, các đơn vị thuộc Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương, bà con khối phố, bạn bè gần xa, họ hàng hai bên nội ngoại, thân bằng cố hữu đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa nhà báo về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang quê nhà thôn Thổ Ốc, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.

Nhà báo Trương Đức Anh quê quán: xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình (nguyên là xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), thường trú tại: số 8 ngõ 27 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; do tuổi cao đã từ trần hồi 14 giờ 10 phút ngày 10/01/2026 (tức ngày 22 tháng 11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 82 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình, Bà quả phụ Nguyễn Bích Vượng cùng các con cháu trong gia đình xin chân thành cảm ơn!./.

