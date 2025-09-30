Nhà báo Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực TTXVN từ trần

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Liên chi hội nhà báo TTXVN, Ban Tổ chức lễ tang và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà báo Nguyễn Duy Cương, Nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực TTXVN, nguyên Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN, đã tạ thế hồi 08h00 ngày 29/9/2025 (tức ngày 8/8 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 9h00 đến 10h30, thứ Năm, ngày 2/10/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang từ 10h30 cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. An táng tại Nghĩa trang quê nhà.

Nhà báo Nguyễn Duy Cương sinh năm 1945, quê quán: xã Phù Đổng, Hà Nội, thường trú ở số 23, ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, Hà Nội,

Với những đóng góp xuất sắc của mình cho công tác thông tin báo chí nói chung và cho sự nghiệp của TTXVN nói riêng, nhà báo Nguyễn Duy Cương đã được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy chương vì sự nghiệp báo chí, Huy chương vì sự nghiệp Thông tấn.

Gần đây vào tháng 6/2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội nhà báo Cuba thừa ủy quyền của Hội Đồng Nhà nước đã trao tặng nhà báo Nguyễn Duy Cương Huy chương Felix Elmusa, là phần thưởng cao quý nhất của Hội nhà báo Cuba dành cho các nhà báo Cuba và nước ngoài có thành tích xuất sắc./.