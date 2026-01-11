Chiến dịch “Không Một Mình” trang bị kỹ năng an toàn trực tuyến cho hơn 8 triệu học sinh

Sáng 11/1, tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội), Ban tổ chức Chiến dịch “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” năm 2025 tổ chức lễ tổng kết, nhìn lại gần 2 tháng triển khai chuỗi hoạt động truyền thông – giáo dục quy mô toàn quốc.

Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cùng sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Sau thời gian triển khai từ ngày 6/10 đến 30/11/2025, chiến dịch ghi nhận hiệu ứng lan tỏa sâu rộng cả trên không gian mạng lẫn cộng đồng trường học.

Lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số và trường học

Theo Ban tổ chức, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, ... kết hợp với sự tham gia của nhiều người có sức ảnh hưởng (KOL/Influencer) và các cơ quan báo chí để lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Thông qua các nền tảng này, chiến dịch “Không Một Mình” đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận hơn 40 triệu người dân, với sự tham gia đồng hành của hơn 1.000 người có sức ảnh hưởng (KOL), nghệ sĩ và người có ảnh hưởng. Hàng triệu nội dung sáng tạo gắn hashtag #khongmotminh, #NiemTinSo đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Song song với hoạt động trực tuyến, chiến dịch được triển khai sâu rộng tại hơn 6.100 điểm trường, 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến thông qua các chương trình tập huấn, ngoại khóa và hình thức học tập sáng tạo, với sự tham gia trực tiếp của hơn 2.500 lượt chuyên gia.

“Trẻ em không thể một mình đối diện rủi ro trên không gian mạng”

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, nhấn mạnh yếu tố đồng hành trong bảo vệ trẻ em trên môi trường số: “Một đứa trẻ khi đơn độc trên không gian mạng là vô cùng nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Các em không thể và không nên phải một mình đối diện với những rủi ro, cạm bẫy và nguy hiểm.”

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Cường, từ nghiên cứu dữ liệu của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và quá trình làm việc với các chuyên gia tâm lý, pháp lý, điều tra viên, chiến dịch đã xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn an toàn trực tuyến đi vào bản chất của các hình thức lừa đảo.

“Chúng tôi nhận diện 3 thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo trực tuyến gồm: Gây sợ hãi để kiểm soát cảm xúc, thao túng tâm lý nhằm xây dựng lòng tin và dụ dỗ, kiểm soát hành vi. Những dấu hiệu này được hệ thống hóa để các em có thể nhận biết và biết cách thoát ra,” Trung tá Nguyễn Tiến Cường cho biết.

Cẩm nang “Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Quét mã QR để đọc cẩm nang và cùng lan tỏa thông điệp an toàn, tích cực trên không gian mạng. (Ảnh: A05/BCA)

Từ kiến thức đến kỹ năng 'sinh tồn số'

Đến nay, hơn 10.000 cuốn cẩm nang cùng hơn 200.000 ấn phẩm truyền thông song ngữ Việt – Anh đã được biên tập, phát hành và trao tận tay học sinh tại nhiều địa phương, trong đó có cả khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh hoạt động giáo dục, chuỗi sự kiện cộng đồng của chiến dịch cũng để lại nhiều dấu ấn như Ngày hội An toàn Trực tuyến “Không Một Mình” thu hút gần 100.000 lượt người tham gia; minishow tìm kiếm tài năng học đường quy tụ gần 200 học sinh, sinh viên; Gala âm nhạc “Không Một Mình” đạt hơn 15 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Đặc biệt, triển lãm tranh với chủ đề an toàn trực tuyến do chính học sinh sáng tác đã truyền tải góc nhìn hồn nhiên nhưng chân thực về mong muốn được lắng nghe, được bảo vệ khi tham gia không gian số.

Tiếp tục hành trình trong năm 2026

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức công bố Chiến dịch “Không Một Mình” sẽ tiếp tục trở lại trong năm 2026, với trọng tâm phòng, chống xâm hại trực tuyến thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo.

“Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng là một hành trình lâu dài. Nhưng khi trẻ em được trang bị kiến thức để chuyển hóa thành kỹ năng sinh tồn số, các em sẽ không còn đơn độc,” Trung tá Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh.

Bài hát Clicking của tác giả Tuấn Cry - bài hát chủ đề của chiến dịch "Không Một Mình" thu hút nhiều lượt xem trên YouTube. (Ảnh: Vietnam+)

Lễ tổng kết không chỉ là dịp ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tổ chức, mà còn là điểm khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo trong nỗ lực chung tay xây dựng một không gian số an toàn, nhân văn và đáng tin cậy cho trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam./.