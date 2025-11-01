Ngày hội “Không Một Mình” lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trong thế giới số

Chiều 1/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” chính thức khai mạc, quy tụ hàng trăm học sinh, nghệ sĩ, các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý cùng chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ và xã hội dân sự.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05- Bộ Công an) nhấn mạnh: “Không một cá nhân, một cơ quan nào có thể đơn độc đối mặt với thách thức này. Chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội – từ gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ đến các tổ chức quốc tế và cộng đồng.”

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát biểu khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Công an, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 50 vụ “bắt cóc trực tuyến” được phát hiện và xử lý, trong đó 100% nạn nhân ở độ tuổi 18-22, 90% là nữ. Con số này được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ phức tạp của các hành vi xâm hại trẻ em trong môi trường mạng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về hành động phối hợp và cam kết tập thể.

Diễn ra trong hai ngày 01 - 02/11, Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” mang đến chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục, công nghệ và nghệ thuật, giúp người tham gia “chạm” vào thông điệp an toàn trực tuyến một cách gần gũi và trực quan.

Tại không gian triển lãm số đa giác quan, khách tham quan được trải nghiệm hệ thống tương tác ánh sáng, âm thanh và công nghệ ấn tượng, với các mô hình, trò chơi và công nghệ mô phỏng những tình huống nhận diện nguy cơ trực tuyến thường gặp. Bên cạnh đó, khu trải nghiệm công nghệ số giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng, công cụ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng một cách sáng tạo, gần gũi.

Học sinh trải nghiệm hệ thống tương tác ánh sáng, âm thanh tại Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ có trải nghiệm công nghệ, Ngày hội còn là nơi học sinh, sinh viên thể hiện sự sáng tạo qua âm nhạc, vũ đạo và nội dung số xoay quanh chủ đề “Không Một Mình” thông qua Minishow tài năng học đường diễn ra vào tối ngày 1/11.

Gala âm nhạc “Không Một Mình” diễn ra tối ngày 2/11 sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Đen, Mono, tlinh, Low G, Quang Hùng MasterD, Lâm Bảo Ngọc, Hà Myo, Quang Đăng..., truyền tải thông điệp kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực về niềm tin và an toàn trong thế giới số.

Chưa đầy 1 tháng triển khai, chiến dịch “Không Một Mình” đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng. Các nội dung truyền thông, thử thách sáng tạo và bài hát chủ đề “Clicking” được lan tỏa tự nhiên, trở thành điểm chạm tích cực trong cộng đồng.

“Từ những hành động nhỏ hôm nay, dù là một chia sẻ tích cực hay một lời cảnh báo đúng lúc, chúng ta cũng đang góp phần dựng xây bức tường an toàn cho hàng triệu trẻ em Việt Nam” thiếu tướng Lê Xuân Minh chia sẻ

Chiến dịch “Không Một Mình” cùng Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tạo nên phong trào xã hội rộng lớn, nơi mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn, nơi mọi trẻ em đều được bảo vệ và không bao giờ đơn độc./.