Đêm nhạc 'Không một mình': Nghệ sỹ chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn

Tối 2/11, Gala âm nhạc “Không một mình” sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sỹ được giới trẻ yêu thích như: Đen Vâu, Quang Hùng MasterD, Mono, tlinh, Low G, Bảo Ngọc Lâm, Hustlang Robber, Tuấn Cry, Mỹ Mỹ, Hà Myo, Quang Đăng.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài hai ngày (1-2/11) của Ngày hội An toàn trực tuyến do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng Zeit Media - đơn vị tiên phong của Liên minh Niềm tin số tổ chức.

Ngày hội có nhiều nội dung hấp dẫn như triển lãm số đa giác quan, trải nghiệm công nghệ tương tác nâng cao nhận thức, cùng các tiết mục biểu diễn sôi động của học sinh, sinh viên.

Thông qua âm nhạc và các hoạt động kết nối cộng đồng, chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp về một môi trường mạng an toàn, nhân văn và tích cực.

Chiến dịch "Không một mình" do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và phối hợp tổ chức của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Thông qua chiến dịch, Liên minh Niềm tin số mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức và doanh nghiệp đều chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, hướng tới xây dựng một cộng đồng gắn kết để không ai một mình trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn.

Trong khuôn khổ chiến dịch, từ ngày 6/10 đến ngày 30/11, các buổi tập huấn kỹ năng an toàn trực tuyến được triển khai tại nhiều điểm trường trên 34 tỉnh thành trong cả nước, với nhiều điểm nhấn đến từ các trường tiên phong hưởng ứng như: Wellspring, Vinschool, iSchool Nguyễn Hoàng, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng…, giúp học sinh/sinh viên nhận diện và xử lý tình huống nguy hiểm trên mạng, đồng thời tăng cường kết nối giữa phụ huynh, nhà trường và các em.

Rapper Đen là đại sứ của chiến dịch "Không một mình" nhằm nâng cao nhận thức về tội phạm mạng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiến dịch có sự góp mặt của 5 đại sứ là các KOL (người có sức ảnh hưởng) bao gồm Rapper Đen, ca sỹ MONO, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Tiểu Vy, Khánh Vy và các KOL đồng hành như nghệ sỹ Tuấn Cry, biên đạo Quang Đăng.

Với thông điệp “cùng nhau an toàn trực tuyến,” chiến dịch hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng, trang bị kỹ năng an toàn trực tuyến cho thanh thiếu niên, đồng thời xây dựng môi trường mạng nhân văn và đáng tin cậy. Cùng sự chung tay của các tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số, cơ quan báo chí, truyền thông và cả cộng đồng, chiến dịch như một lời cam kết xã hội rằng mọi trẻ em và thanh thiếu niên đều có quyền được an toàn và được bảo vệ trong môi trường số.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội - Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, diễn ra vào ngày 25-26/10. Đây là công ước quốc tế đầu tiên mang tên Thủ đô Hà Nội, thể hiện vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế trong nỗ lực bảo vệ nhóm yếu thế, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Để hưởng ứng chiến dịch, nghệ sỹ Tuấn Cry đã viết ca khúc “Clicking” trên nền nhạc “Bắc Bling” gửi gắm thông điệp: Mỗi cú click trên mạng cần đi cùng sự tỉnh táo, trách nhiệm, để cùng nhau xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và văn minh./.

Hội nghị KOL: Chung tay xây dựng niềm tin số, lan tỏa ảnh hưởng tích cực Với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Hội nghị hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.