Hàn Quốc: Nguyên nhân sâu xa từ sự trở lại của những chiếc bánh "bà ngoại"

Bánh gạo từng được xem là món tráng miệng chỉ ăn vào các dịp lễ, trong khi nhiều người trẻ lại cho rằng yakgwa, hay bánh quy mật ong truyền thống của Hàn Quốc, quá ngọt và nhiều dầu mỡ.

Họ thường hỏi: “Bánh gạo chẳng phải chỉ ăn vào dịp lễ sao?” và “Yakgwa chẳng phải quá ngọt sao?”

Tuy nhiên, quan điểm hiện nay đã thay đổi.

Giới trẻ từ 20 đến 30 tuổi giờ đây xếp hàng dài tại các cửa hàng bánh gạo và cửa hàng chuyên bán yakgwa nổi tiếng, bị thu hút bởi những món tráng miệng được gọi là “halmaenial” - sự kết hợp giữa “bà” và “thế hệ millennials” để mô tả sự tái hiện các món ngọt truyền thống dưới góc nhìn hiện đại của thế hệ trẻ.

Xu hướng này thoạt nhìn dường như chỉ là vui vẻ, nhưng đằng sau đó là một sự thay đổi sâu sắc hơn trong cách mọi người suy nghĩ về sức khỏe, chế độ ăn uống và ăn vặt.

Một điểm hấp dẫn chính là thành phần đơn giản hơn. Thay vì sử dụng nhiều đường và siro, nhiều món ăn vặt truyền thống ngày nay tập trung vào các thành phần cơ bản như gạo, ngũ cốc, mật ong và siro mạch nha. Độ ngọt được giảm bớt, cho phép hương vị tự nhiên được thể hiện rõ nét.

Với ít màu nhân tạo và hương liệu hơn, những món ăn này phù hợp với xu hướng “món tráng miệng chú trọng thành phần,” nơi mọi người lựa chọn những món ăn nhẹ mà họ cảm thấy tốt hơn khi ăn.

Vai trò của những thực phẩm này cũng đã thay đổi. Bánh gạo không còn chỉ là một món ăn ngọt mà thường được dùng như một bữa ăn nhẹ thay thế.

Các phiên bản làm từ gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt hoặc đậu mang lại cảm giác no lâu hơn mà ít gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến chúng trở nên phổ biến trước hoặc sau khi tập luyện hoặc vào những buổi sáng bận rộn.

Trong khi đó, yakgwa đã được thu nhỏ và làm nhẹ hơn, trở thành một món ăn kèm cà phê thay vì một món ăn nặng bụng.

Nhiều người tiêu dùng cho biết nó dễ tiêu hóa hơn bánh ngọt hoặc bánh quy, giúp nó có chỗ đứng trong thực đơn quán càphê.

Điều làm cho những món tráng miệng này đặc biệt hấp dẫn là một phần nhỏ thường đủ để tạo ra cảm giác no bụng. Đối với những người đang theo dõi cả lượng đường trong máu và cân nặng, sự cân bằng đó rất quan trọng.

Yakgwa miếng nhỏ hoặc thạch ngọt nhẹ được coi là những món ăn cho phép ăn uống điều độ, phản ánh một xu hướng của cách thức ăn kiêng, đó là chuyển từ việc ăn "tất cả hoặc không có gì" sang sự tận hưởng có kiểm soát.

Đây cũng không chỉ là một trào lưu hoài cổ. Mặc dù thương hiệu dựa trên truyền thống, cách thức bán các món tráng miệng này lại phù hợp với lối sống hiện đại: khẩu phần nhỏ hơn, bao bì dễ mang theo và thậm chí có cả lựa chọn bảo quản trong tủ đông.

Thêm vào đó là thiết kế bắt mắt và bao bì thời trang, khiến các món ăn vặt truyền thống bỗng trở nên hiện đại.

Chúng được lựa chọn không phải vì lỗi thời, mà vì chúng đã phát triển để phù hợp với lối sống hiện đại của con người.

Cuối cùng, sự trỗi dậy của các món tráng miệng halmaenial phản ánh sự thay đổi thái độ đối với sức khỏe.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt, nhiều người đang tìm kiếm những món ăn vặt tốt cho sức khỏe hơn.

Bằng cách đơn giản hóa các thành phần và tập trung vào hương vị tự nhiên, các món ăn truyền thống đã dễ dàng phù hợp với xu hướng này.

Đó là lý do tại sao bánh gạo, yakgwa và thạch không còn chỉ là những món ăn gợi nhớ hoài niệm, mà đã trở thành phiên bản "món tráng miệng tốt cho sức khỏe" của ngày nay./.

