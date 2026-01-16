Các nhà báo Ba Lan ấn tượng về thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam

Ngày 15/1, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã chủ trì buổi “Gặp gỡ báo chí” tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Tham dự buổi gặp mặt có gần 20 đại biểu, khách mời là đại diện các hãng báo chí, truyền thông, viện nghiên cứu, nhà xuất bản của Ba Lan, trong đó có Đài Truyền hình quốc gia (TVP), Hiệp hội Truyền thông Ba Lan, đại diện các báo, tạp chí lớn như Rzeczpospolita, Trybunal, Interia, Eurogospodarka, Swiat Elit… và một số nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã thông tin đến báo giới, truyền thông Ba Lan tình hình phát triển và những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam qua gần 40 năm Đổi mới; ý nghĩa, tầm quan trọng và những định hướng lớn của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện trọng đại mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ba Lan sau hơn 75 năm thiết lập đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực; những tiềm năng phát triển quan hệ song phương thời gian tới khi hai nước hướng đến việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và chia sẻ nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển dựa trên các trụ cột như nguồn nhân lực, hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải với các đại biểu khách mời. (Ảnh TTXVN phát)

Tại buổi gặp mặt, một số đại diện báo chí, truyền thông Ba Lan cho biết đã từng sang Việt Nam và bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam, những điểm đến du lịch hấp dẫn, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các vùng miền.

Các nhà báo Ba Lan cũng đánh giá cao quá trình hội nhập và đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với sở tại; kỳ vọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai dân tộc sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp thời gian tới.

Buổi “Gặp gỡ báo chí” là một trong những hoạt động trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm cung cấp thông tin đến truyền thông, báo chí sở tại về thành tựu phát triển toàn diện của đất nước sau gần 40 năm Đổi mới, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin lẫn nhau, vì mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Đại hội Đảng XIV: Ý nghĩa vượt thời đại trong bối cảnh trật tự quốc tế mới Giáo sư Trung Quốc cho rằng những cơ hội, trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử và thời đại đặt ra đối với Việt Nam là chưa từng có, qua đó khẳng định Đại hội XIV mang ý nghĩa thực tiễn vượt thời đại.