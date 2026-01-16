Hà Nội: Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo qua mạng trú tại các khu đô thị Splendora và Vinsmart City

Hưởng ứng đợt cao điểm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2026, ngày 15/1/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn thành phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ vi phạm liên quan đến 17 người nước ngoài, gồm các quốc tịch Nigeria, Pakistan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là sử dụng giấy chứng nhận tạm trú quá thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đáng chú ý, tại hai căn biệt thự BT1-D64 và BT1-D25 thuộc Khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 9 người nước ngoài (7 Hàn Quốc, 2 Trung Quốc) không xuất trình được hộ chiếu.

Tang vật công an thu giữ. (Ảnh: CAHN)

Qua đấu tranh, xác định 7 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, dưới sự điều hành của 2 đối tượng người Trung Quốc, nhằm lôi kéo, chiếm đoạt tài sản của công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động điều tra, gồm 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động, cùng một số thiết bị liên quan.

Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ 3215, tòa SA1, Khu đô thị Vinsmart City (phường Tây Mỗ), phát hiện 7 hộ chiếu trùng khớp với thông tin của nhóm đối tượng trên. Trong quá trình kiểm tra, một đối tượng người Trung Quốc có ý định phi tang số hộ chiếu nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh.

Cùng thời điểm, các tổ công tác khác kiểm tra tại các phường Kim Liên, Hồng Hà và các xã Mỹ Đức, Quảng Bị, phát hiện 8 người nước ngoài (3 Nigeria, 5 Pakistan) vi phạm quy định về tạm trú, trong đó có trường hợp quá hạn trên một năm và không khai báo tạm trú theo quy định.

Nhóm công dân Pakistan khai nhận nhập cảnh bằng thị thực điện tử, cư trú chủ yếu tại Đồng Nai và di chuyển ra Hà Nội để liên hệ Đại sứ quán Pakistan xin hỗ trợ về nước.

Công an lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: CAHN)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô./.