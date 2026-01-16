Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, với yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả từ thành phố đến cơ sở.

Việc này nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị quan trọng.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ và thoát nạn khi xảy ra sự cố; xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; rà soát, bổ sung, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo phương châm bốn tại chỗ.

Các bên liên quan tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng; vận động các hộ gia đình, nhất là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trang bị thiết bị cảnh báo, phát hiện cháy sớm và thiết bị truyền tin báo sự cố theo đề án của Bộ Công an.

Trên cơ sở dự báo tình hình mùa hanh khô, các hoạt động tập trung đông người dịp Tết và thời gian diễn ra Đại hội XIV, Công an thành phố chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm tổ chức sự kiện, khu vui chơi giải trí, khu dân cư, cơ sở lưu trú của đại biểu và khu vực lân cận.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như chung cư, nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, kho hàng hóa, cơ sở sản xuất, kho vật liệu nổ công nghiệp, kho hóa chất, cơ sở kinh doanh pháo, bến xe, bến tàu, rừng và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nơi diễn ra lễ hội đầu xuân.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn; vận động 100% hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh có từ hai tầng trở lên tự mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị hệ thống báo cháy tự động và phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Các địa phương tăng cường tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm, yêu cầu khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót; hướng dẫn xây dựng phương án trực bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 19 ngày 13/1/2026 về thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống thiên tai; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành phố chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và hạ tầng dân sinh.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 – 2030 và hàng năm theo phương châm bốn tại chỗ; bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của các cơ sở tránh trú, bệnh viện, trường học, hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc.

Các bên liên quan đẩy mạnh lồng ghép yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng đô thị, khu dân cư và các công trình hạ tầng trọng điểm.

Thành phố chú trọng tăng cường đầu tư nghiên cứu, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, ứng dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo, giám sát và điều hành công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và lực lượng tại chỗ thông qua đào tạo, tập huấn, diễn tập.

Nguồn lực đầu tư được ưu tiên cho các dự án trọng điểm về bố trí dân cư vùng thiên tai, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa nước, phòng, chống sạt lở và ngập lụt đô thị.

Các chỉ đạo nêu trên thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai, góp phần giữ vững ổn định, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và để nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn./.

Ra mắt trung tâm thông tin chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, ứng dụng“Báo cháy 114” Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy, ứng dụng "Báo cháy 114./"