Trực thăng bay trong đêm vận chuyển bệnh nhân nguy kịch về đất liền

Ngày 16/1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), thực hiện nhiệm vụ bảo đảm y tế cho quân và dân tại Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân trẻ tuổi trong tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh trung ương từ đảo Sinh Tồn về đất liền an toàn để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân V.N.P.A. (sinh năm 2006) đang làm việc trên đảo Sinh Tồn thì đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, hôn mê sâu vào trưa 14/1.

Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 16 giờ cùng ngày.

Qua thăm khám, các y bác sỹ nhận định bệnh nhân hôn mê nghi do tổn thương thần kinh trung ương và tiến hành kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa (telemedicine) với bác sỹ Bệnh viện Quân y 175.

Kết luận hội chẩn xác định bệnh nhân rối loạn ý thức cấp tính, nghi ngờ nhiễm trùng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí và điều trị kịp thời tại tuyến chuyên sâu.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm, Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy định, điều trị tích cực tại chỗ và theo dõi sát diễn biến.

Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện khẩn trương báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) và kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất.

Vào 0 giờ 30 phút ngày 15/1, chuyến bay cấp cứu đường không được thực hiện, tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp. Bệnh nhân ngay lập tức được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, đưa lên trực thăng rời đảo Sinh Tồn về đất liền.

Đại úy, bác sỹ Nguyễn Thế Nhã, Tổ Cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175, cho biết do bệnh nhân có tổn thương não nên trực thăng phải bay thấp hơn so với bình thường nhằm hạn chế ảnh hưởng của thay đổi áp suất, điều này khiến thời gian chuyến bay kéo dài hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, đây là trường hợp nghi ngờ bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm, vì vậy ê-kíp cấp cứu và tổ bay đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn trong suốt quá trình vận chuyển để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Trưa 15/1, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt, triển khai các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và tổ chức hội chẩn viện để xác định chẩn đoán, điều trị tích cực./.

Bệnh viện Quân y 175: Bệnh viện đầu tiên trong cả nước có 2 bãi đáp trực thăng Bệnh viện Quân y 175 vừa khánh thành cơ sở đa khoa 1.000 giường với bãi đáp trực thăng, sân vườn đầy cây xanh, trở thành cơ sở y tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có hai bãi đáp trực thăng.