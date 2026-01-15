TP Hồ Chí Minh khởi công nhiều dự án y tế trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng XIV

Ngày 15/1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công đồng loạt 3 dự án: Ngân hàng Máu, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 và Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố tại Cụm Y tế Tân Kiên.

Đây là một trong những sự kiện lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ba dự án đều là thuộc nhóm B, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Thành phố với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Trong đó nổi bật là Công trình Ngân hàng máu đạt chuẩn GMP châu Âu với mức đầu tư 699,5 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 25.000m2.

Trong giai đoạn đầu, Ngân hàng máu dự kiến đạt công suất 500.000 đơn vị máu/năm và tiến tới đạt 1 triệu đơn vị máu/năm vào năm 2050, tức gấp 4 lần so với công suất hiện tại. Đây là công trình then chốt nhằm giải quyết tình trạng quá tải của cơ sở cũ và đáp ứng nhu cầu chế phẩm máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị ngày càng cao của một siêu đô thị sau hợp nhất.

Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 được xây dựng với tổng diện tích sàn 12.000m2 có mức đầu tư 300 tỷ đồng được định hướng trở thành trung tâm chỉ huy cấp cứu 115 hiện đại nhất cho toàn Thành phố, thực hiện chỉ huy điều hành cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống cung ứng, hậu cần trong hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện.

Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Thành phố có tổng diện tích sàn xây dựng 20.000m2, tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng được định hướng trở thành đơn vị bảo chứng cho chất lượng xét nghiệm y khoa, giúp liên thông kết quả giữa các bệnh viện, tiết kiệm chi phí cho người dân. Đây cũng là hướng đi bắt buộc nâng tầm năng lực kiểm chuẩn xét nghiệm của Việt Nam đạt đến các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Cả 3 dự án đều được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan hiện đại và hệ thống máy móc chuyên ngành tiên tiến nhất. Việc đặt các trung tâm này tại Tân Kiên - nơi có kết nối giao thông huyết mạch (vành đai 3, metro số 3) tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, phân phối máu cho các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ và điều phối cấp cứu nhanh chóng.

Trước khi khởi công 3 công trình trọng điểm này, Cụm Y tế Tân Kiên tại xã Tân Nhựt có quy mô 73ha được quy hoạch trở thành “trái tim” y tế kỹ thuật cao phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm tải cho khu vực nội đô và mục tiêu trở thành trung tâm y tế hàng đầu Đông Nam Á.

Trước đó, tại Cụm Y tế Tân Kiên đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cơ sở y khoa hiện đại nhất khu vực; Trung tâm Pháp Y và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Định hướng trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai Dự án Bệnh viện Chấn thương và Dự án Bệnh viện Thực hành 500 giường tại Cụm Y tế Tân Kiên.

Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một quần thể y tế hoàn chỉnh, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị chuyên khoa, chẩn đoán chuyên sâu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và máy móc trang thiết bị hiện đại tại Cụm Y tế Tân Kiên không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Tây Thành phố. Đây là minh chứng trong việc hiện thực hóa chương trình y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng sống nhân dân, tạo bước đột phá cho ngành y tế trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc, đưa Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vươn tầm châu Á./.

