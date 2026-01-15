Bệnh viện K ghi dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư phụ khoa

Ngày 15/1, Bệnh viện K công bố các bác sỹ của bệnh viện đã ghi dấu một bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư phụ khoa khi triển khai thành công kỹ thuật sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc sử dụng ICG kết hợp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES) cho bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam kỹ thuật đánh giá hạch tiên tiến được thực hiện hoàn toàn qua đường âm đạo, tiếp cận trực tiếp khoang sau phúc mạc, không cần bất kỳ vết mổ nào trên thành bụng.

Bệnh nhân nữ 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện vì ra máu âm đạo bất thường sau mãn kinh. Sau thăm khám và đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

Khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật quyết định lựa chọn phương pháp vNOTES sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc sử dụng ICG, đồng thời cắt toàn bộ tử cung và hai phần phụ.

Tiến sỹ Lê Trí Chinh - Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa (Bệnh viện K) nhấn mạnh từ nền tảng kinh nghiệm tích lũy qua hàng trăm ca phẫu thuật vNOTES, các bác sỹ của bệnh viện không ngừng học hỏi, cải tiến và sáng tạo để đưa những kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới vào thực tiễn điều trị.

vNOTES là xu hướng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thế hệ mới, sử dụng đường âm đạo để tiếp cận ổ bụng, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: Không sẹo mổ, thẩm mỹ tối đa, ít đau, hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện.

Mặt khác, sinh thiết hạch cửa sử dụng ICG hiện được chứng minh là kỹ thuật tối ưu nhất trong đánh giá tình trạng hạch, cho phép phát hiện chính xác các hạch đầu tiên có nguy cơ di căn, từ đó tránh nạo vét hạch hệ thống không cần thiết, giúp giảm rõ rệt nguy cơ phù bạch huyết và các biến chứng mạch-thần kinh lâu dài.

Việc kết hợp hai kỹ thuật này không chỉ là sự cộng hưởng về mặt công nghệ, mà còn là bước tiến mang tính chiến lược trong điều trị ung thư phụ khoa hiện đại: đảm bảo tính triệt căn, đồng thời tôn trọng tối đa cấu trúc giải phẫu và chất lượng cuộc sống người bệnh.

Với hơn 200 ca phẫu thuật vNOTES đã được thực hiện thành công, Bệnh viện K tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị dẫn đầu trong ứng dụng và phát triển các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để điều trị ung thư phụ khoa tại Việt Nam./.

