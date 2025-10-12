Gần 3.000 vận động viên tham gia giải chạy gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Ngày 12/10, Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần II gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước đã được Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng và đơn vị tài trợ Apollo care (thuộc tập đoàn Apollo) tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của gần 3.000 vận động viên.

Đây là năm thứ 2 Bệnh viện K phát động Giải chạy “Hành trình tiếp sức” với mong muốn gây quỹ hỗ trợ cho người bệnh ung thư nghèo, giúp họ giảm bớt gánh nặng về kinh phí điều trị và lan tỏa tình yêu thương, tinh thần lạc quan, đồng hành cùng người bệnh để họ vững tin điều trị.

Từ 5 giờ sáng, gần 3.000 vận động viên đã có mặt và cùng tham gia đường chạy tại khu vực Hồ Tây thử sức với 3 cự ly 3km, 5km và 10km. Mỗi cá nhân có thể chia sẻ, đồng hành với người bệnh qua nhiều hình thức như: Đăng ký tham gia chạy theo cự ly phù hợp gây quỹ hỗ trợ người bệnh; Hỗ trợ trực tiếp qua tài khoản Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ Giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao thông thường do bệnh viện và các đơn vị phát động, mà là một hành trình dài thắp lên nhiều hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến bệnh nhân ung thư.

Toàn bộ số tiền thu được từ giải chạy cũng như tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm sẽ được công bố và chuyển trực tiếp tới Quỹ Ngày mai tươi sáng để chia sẻ với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ về Giải chạy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị Vũ Hoàng Anh (56 tuổi, Hà Nội) đã điều trị ung thư vú tại khoa Nội 6, Bệnh viện K được hơn 3 năm hứng khởi tham gia Giải chạy lần thứ 2.

“Tôi bén duyên cùng các Giải chạy cũng ở thời điểm kết thúc việc điều trị nội trú ở viện. 3 năm nay sức khỏe tôi cũng đã ổn định rất nhiều, tôi tham gia rất nhiều giải chạy để rèn luyện sức khỏe và tinh thần thoải mái hơn sau mỗi bước chạy. Tôi và các chị em đồng bệnh cùng kết nối với nhau và tham gia chạy, ai cũng vui vẻ, thoải mái. Tôi đã đồng hành cùng Giải chạy Hành trình tiếp sức 2 năm và chắc chắn tôi sẽ là vận động viên trung thành của Giải nhiều năm nữa, tôi nỗ lực rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn, tôi luôn tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng ung thư," chị Hoàng Anh chia sẻ.

Tại Giải chạy, Ban Tổ chức đã trao quà chúc mừng những vận động viên xuất sắc nhất tham gia cự ly 3km, 5km và 10km. Cùng với đó tổng số tiền vận động được hơn 900 triệu đồng cũng được gửi đến Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ cho người bệnh.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bệnh viện K chung tay ủng hộ 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, 11 vừa qua.

Tại chương trình, lãnh đạo Bệnh viện K cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên tinh thần với một số người bệnh ung thư tham dự chương trình.

Giải chạy không chỉ là hoạt động rèn luyện thể thao lành mạnh, nơi lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình của yêu thương và sẻ chia, là nhịp cầu kết nối những trái tim yêu thương đến với các bệnh nhân ung thư nghèo, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực sống vượt qua mọi khó khăn trong hành trình chữa bệnh.

Sự ủng hộ, chia sẻ của mỗi người sẽ góp phần tiếp sức cho những bệnh nhân đang hàng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Giải chạy gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư “Hành trình tiếp sức - Empower Run” lần đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 12 năm 2024 với hơn 1.500 vận động viên tham gia, vận động được hơn 546 triệu đồng, hỗ trợ cho 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn./.

Một số hình ảnh về giải chạy:

Giải chạy là một hành trình dài thắp lên nhiều hy vọng, kết nối yêu thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải chạy không chỉ là hoạt động rèn luyện thể thao lành mạnh, nơi lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao giải cho các vận động viên ở cự ly 10km. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao giải cho các vận động viên ở cự ly 3km nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao giải cho các vận động viên ở cự ly 3km nữ.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao giải cho các vận động viên ở cự ly 5km nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao giải cho các vận động viên ở cự ly 5km nữ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

