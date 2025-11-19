Trao quà động viên, tri ân người bệnh là giáo viên đang điều trị ung thư

Ngày 19/11, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức thăm hỏi, động viên, gửi những phần quà tri ân đối với 80 người bệnh là giáo viên, cán bộ đã và đang công tác trong ngành giáo dục điều trị tại 3 cơ sở của bệnh viện trong không khí cùng hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Hoạt động này thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn của y bác sỹ các đơn vị tại Bệnh viện K đối với những người đã hết sức, hết lòng cho sự nghiệp “trồng người,” đem tri thức đến cho biết bao thế hệ học trò.

Tại Hội trường của bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện K cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã có cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và trao quà cùng với sự hỗ trợ về tiền mặt đến 80 người bệnh.

Tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, đại diện lãnh đạo bệnh viện và các đơn vị cũng trao quà đến từng giường bệnh có thầy cô giáo đang điều trị.

Những lời thăm hỏi ân cần, món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, giúp các bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật, cảm thấy ấm lòng hơn khi được ghi nhận, quan tâm. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ thêm vững tin vào quá trình điều trị.

Bệnh nhân Trịnh Thị Tuyết, 53 tuổi, đang điều trị ung thư buồng trứng tại Khoa Nội 1 Bệnh viện K chia sẻ đã có 30 năm công tác giảng dạy ở Quảng Ninh. Cô Tuyết mắc bệnh ung thư phổi đang điều trị tại bệnh viện và đang truyền hóa chất điều trị.

Bệnh viện K tổ chức cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và trao quà đến những người bệnh là thầy cô giáo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Hôm nay tôi và các đồng bệnh ở đây được mọi người tiếp thêm những lời động viên chia sẻ, cũng là những thầy cô nhiều năm công tác ở các trường, các địa phương khác nhau nhưng ai cũng rất xúc động vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện. Đây không chỉ là quà về vật chất mà thể hiện sự chia sẻ, thấu hiểu, trân trọng những người làm nghề giáo như chúng tôi mà quan trọng hơn là sự đồng hành khi chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Tôi rất xúc động, rất cảm ơn và ghi nhớ mãi sự sẻ chia này. Tôi và các đồng bệnh sẽ cố gắng điều trị để sớm trở về với mái trường gắn bó bao năm, từng ngày từng giờ tôi vẫn đau đáu niềm tin ấy trong suốt 7 tháng điều trị vừa qua,” cô Tuyết tâm sự.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho hay trong những năm qua, Bệnh viện K luôn chú trọng quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực. Đây cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ, cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện K về truyền thống của dân tộc, là động lực để các thế hệ thầy cô trong bệnh viện tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho các bác sỹ trẻ noi theo./.

