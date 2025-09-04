Năm học mới 2025-2026: Lễ khai giảng đặc biệt dành cho bệnh nhi ung thư

Sáng 4/9, khoảng 40 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào năm học mới bằng một Lễ khai giảng đặc biệt - Lễ khai giảng dù không có tiếng trống trường nhưng đong đầy tình yêu thương và mở ra biết bao hy vọng.

Lúc 7 giờ, bài Quốc ca hùng tráng cùng những lời ca, tiếng hát đã vang lên tại khu vực đón tiếp của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Xúng xính trong những bộ đồng phục mới, 40 bệnh nhi háo hức chờ đón Lễ khai giảng năm học mới - Lễ khai giảng đặc biệt dành riêng cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Khoa Ung bướu Nhi, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

“Cách đây 2 năm, con từng dự khai giảng ở trường nhưng sau đó bị bệnh nên phải nghỉ học, điều trị lâu dài tại bệnh viện. Dù vậy, năm nay, con rất vui vì vẫn được dự khai giảng ngay tại bệnh viện, đến lớp để học chữ, làm Toán với các cô và bạn,”bệnh nhi Lê Anh Thư (10 tuổi, mắc ung thư xương) chia sẻ.

Nhiều ngày qua, các con đã chờ mong đến ngày khai giảng này. Sáng nay, nhìn các con háo hức với đồng phục, cặp sách mới, chị cũng vui lây, chị Phạm Thị Trinh, phụ huynh bệnh nhi rơm rớm nước mắt xúc động.

Mới học hết mầm non, bé Nguyễn Thành Danh (9 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện mắc bệnh u não. Cũng từ đó, em khăn gói vào điều trị dài hạn tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 3 năm nằm viện dài đằng đẵng, Danh chỉ háo hức chờ ngày đến lớp học.

“Ở lớp học con được các cô dạy chữ, dạy hát, chơi trò chơi, vui lắm. Nhờ các cô mà nay con đã biết viết, biết đọc, biết làm phép tính”, cậu bé Danh hồ hởi khoe.

Trước thềm năm học mới, Danh ước mơ mình nhanh khỏi bệnh để có thể trở về nhà, được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Tiến sỹ, bác sỹ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm tạo điều kiện cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện biết đọc, biết viết và có một không gian sinh hoạt chung, từ năm 2009, bệnh viện phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bênh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức Lớp học Hoa hướng dương ngay tại Khoa Ung bướu Nhi của đơn vị.

Năm nay là năm thứ 16 bệnh viện duy trì lớp học và tổ chức Lễ khai giảng, chào mừng năm học mới định kỳ vào đầu tháng 9 hằng năm.

“Bên cạnh tìm ra giải pháp điều trị tốt nhất, chúng tôi luôn tạo điều kiện giúp các bệnh nhi ở độ tuổi đi học có thể biết đọc, biết viết để khi các em điều trị khỏi bệnh vẫn có đủ điều kiện quay lại sinh hoạt, học tập như những đứa trẻ bình thường khác,” bác sĩ Diệp Bảo Tuấn thông tin.

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, phụ trách Lớp học Hoa hướng dương - người khởi xướng, gắn bó suốt 16 năm với các bệnh nhi ung thư cho hay, do các con đều mắc bệnh nên việc giảng dạy tại lớp luôn được cân bằng giữa học tập và vui chơi.

Ngoài giúp các con biết đọc, biết viết, làm Toán, mục tiêu của lớp học là mang đến niềm vui cho các con trong những ngày nằm viện. Đây cũng được xem là liệu pháp tinh thần mang đến sự tích cực, lạc quan cho bệnh nhi ung thư.

Ngày mai, khi cả nước hân hoan chào đón năm học mới, ở một góc nhỏ của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, một năm học mới cũng đã bắt đầu mang theo niềm vui và hy vọng cho các “chiến binh nhí” - những chiến binh đang dũng cảm chiến đấu với tử thần./.

