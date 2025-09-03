Nghệ An: Hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng thiệt hại do lũ qua sông tựu trường

Tại tỉnh Nghệ An, trong đợt mưa lũ với mực nước dâng vượt đỉnh lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua, nước lũ dâng cao và chảy mạnh đã cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều cây cầu treo, khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Để chuẩn bị cho Lễ khai giảng cho năm học mới 2025-2026, chính quyền các địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ giáo viên, học sinh qua sông.

Tại xã Lượng Minh, sau đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua, cầu treo bản Lạ bị hư hỏng, biến dạng và cầu treo bản Xốp Mạt (nối trung tâm xã vào bản Xốp Mạt và các bản bên kia sông Nậm Nơn) đã bị lũ cuốn trôi, chỉ còn sót lại trụ đỡ gãy đổ nằm ở hai bên mố cầu.

Việc cầu treo Xốp Mạt bị lũ cuốn trôi đã cắt đứt giao thông đối với 4 bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chằm Puông phía bên kia sông Nậm Nơn với hàng ngàn người dân; ảnh hưởng trực tiếp đến việc tới trường học tập, giảng dạy của hơn 460 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và 35 giáo viên.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lượng Minh cho biết, với quyết tâm không để học sinh nào phải nghỉ học vì điều kiện giao thông bị chia cắt, trong ngày 3/9, chính quyền xã đã thành lập các tổ công tác gồm lực lượng công an, quân sự, các ban, ngành và cán bộ thôn bản huy động thuyền gắn động cơ của người dân địa phương, thuyền cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ đưa, đón học sinh, giáo viên qua sông Nậm Nơn an toàn trong ngày tựu trường. Quá trình vượt sông mọi người đều mặc áo phao đầy đủ.

Nếu không vượt sông Nậm Nơn bằng thuyền, người dân và giáo viên, học sinh các bản bên kia sông phải di chuyển bằng đường bộ với quãng đường vòng dài hàng chục km mới đến được trung tâm xã.

Việc đưa đón học sinh, giáo viên sẽ được các lực lượng phối hợp triển khai thực hiện trong những ngày học tiếp theo. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, tạm thời để các em học sinh không bị lỡ việc học, giáo viên không chậm thời gian công tác.

Về lâu dài, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án mở một con đường đất mới và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, đề xuất phương án khắc phục, xây dựng lại cầu dân sinh tại bản Xốp Mạt trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo việc đi lại và học tập ổn định, lâu dài cho người dân và học sinh địa phương.

Tại địa bàn các xã Tương Dương, Mỹ Lỹ, những nơi có cầu treo bắc qua các sông Lam, Nậm Nơn, Nậm Mộ bị lũ cuốn trôi, đổ sập trong đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua, cấp ủy, chính quyền và người dân cũng thực hiện việc đưa đón người dân, học sinh, giáo viên qua sông bằng thuyền có gắn động cơ.

Nhiều thuyền đã để sẵn ở khu vực các cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng nhằm phục vụ việc di chuyển qua, lại trên sông khi người dân vùng cô lập có nhu cầu. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xây dựng phương án để sớm xây dựng cầu mới.

Tại xã Tam Quang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và số 5, cầu treo Đình Phong bắc qua sông Lam nối bản Đình Phong sang các bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng bị sạt lở, sập mố cầu. Ban chỉ đạo xã Tam Quang đã lập rào chắn hai bên cầu và thông báo cho người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm này.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị liên quan gấp rút phương án sửa chữa lại mổ cầu, đường dẫn lên cầu để sớm đưa cầu hoạt động trở lại. Trong thời gian này, người dân sử dụng thuyền để qua lại hai bờ sông Lam./.

