Hà Tĩnh: Nỗ lực khắc phục thiệt hại bão số 5, chuẩn bị khai giảng năm học mới

Cơn bão số 5 (Kajiki) đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh, trong đó ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng lớn. Sau khi bão tan, cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc tập trung khắc phục hậu quả, đội ngũ giáo viên cũng gác việc nhà, chung tay dọn trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Trường học thiệt hại lớn sau bão số 5

Dù đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuy vậy sau bão, nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại về cơ sở vật chất rất lớn, khiến việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn.

Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho thấy, toàn tỉnh có 286 cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 5, ước tính thiệt hại khoảng gần 136 tỷ đồng. Nhiều trường tốc mái, sập phòng học, ngập lụt, hư hỏng bàn ghế, thiết bị.

Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê) là ngôi trường có không gian trải nghiệm ngoài trời tiêu biểu của Hà Tĩnh, nơi từng diễn ra các tiết học lịch sử sôi nổi. Sau bão, cả hai cơ sở của trường đều gần như bị tàn phá, các không gian lớp học trải nghiệm ngoài trời tan hoang.

Khu vực sân chơi ngoài trời của Trường Mầm non Mai Phụ (xã Mai Phụ) bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỉnh Bàn Hoàng Thị Tuyết cho biết: Trưa 25/8, toàn bộ mái tầng 2 của cơ sở 2 bị tốc hoàn toàn. Đến chiều cùng ngày, khi gió đổi chiều, khu thực hành lang ngoài trời mới đầu tư hơn 100 triệu đồng cũng bị hư hại nặng.

Một số phòng học bị vỡ kính, nước mưa tràn vào gây hỏng bàn ghế và thiết bị giảng dạy. Cơ sở 1 của trường cũng bị cuốn bay toàn bộ mái che tầng 2, sập hệ thống cột bê tông chống và hơn 50 mét tường rào.

Tại Trường Mầm non Mai Phụ (xã Mai Phụ), mái của 8 phòng học chức năng và nhiều hạng mục sân chơi ngoài trời bị tốc, hư hỏng hoàn toàn, tường rào bị đổ sập.

Hiệu trưởng Phan Thị Bảo cho biết, dù đã gia cố từ trước nhưng cửa chính, cửa sổ của nhiều lớp học vẫn bị gió bão giật tung, nước mưa tạt vào gây hỏng một số bàn ghế. Tại khu vực sân chơi ngoài trời cũng bị hư hỏng nặng, nhiều hạng mục không thể sử dụng lại.

Dồn sức khắc phục, chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Ngay khi bão tan, sáng 26/8, gác việc nhà, các giáo viên Trường Tiểu học Đỉnh Bàn đã có mặt tại trường, chung tay dọn dẹp trường lớp, chặt cây đổ, thu dọn sân trường, vệ sinh phòng học. Cô Hoàng Thị Tuyết xúc động nói: Bao nhiêu nỗ lực gây dựng cơ sở vật chất nhà trường của địa phương, phụ huynh, giáo viên đều bị bão cuốn bay. Khối lượng công việc hiện nay quá lớn, không biết có kịp cho lễ khai giảng sắp tới không.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, ngành đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, học sinh để chủ động phòng tránh.

Các trường được yêu cầu phân công lực lượng trực 24/24 giờ, bảo quản cơ sở vật chất, thông tin liên lạc; tập trung sửa chữa, khắc phục thiệt hại để kịp thời ổn định việc dạy học ngay từ đầu năm.

Kiểm tra tình hình thiệt hại sau bão số 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ; các đơn vị công an, quân sự, biên phòng triển khai ngay lực lượng hỗ trợ khẩn trương sửa chữa trường lớp, vệ sinh môi trường học tập, đảm bảo an toàn trước ngày khai giảng.

Cùng với đội ngũ ngành Giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong đó có Đoàn thanh niên, cùng các lực lượng vũ trang khẩn trương vào cuộc hỗ trợ các trường học những phần việc cần thiết.

Dù còn bộn bề khó khăn, với sự chung tay vào cuộc kịp thời của toàn hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh, ngành giáo dục tỉnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, nỗ lực khắc phục hậu quả, chuẩn bị trường lớp cho năm học mới./.

