Tan hoang sau lũ, các trường Nghệ An mong được hỗ trợ để kịp đón năm học mới

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 sẽ chính thức bắt đầu, các trường học vùng lũ Nghệ An đang nỗ lực dọn dẹp, vệ sinh để có thể kịp đón học sinh tới trường.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bắc Lý 2, xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An, sân trường ngổn ngang với những đống bùn đất chất cao. Thầy Nguyễn Văn Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho hay cả trường bị ngập trong nước lũ. Địa phương đã huy động hơn 100 bộ đội cùng cán bộ giáo viên các trường và phụ huynh học sinh cùng chung tay dọn dẹp để có thể kịp khai giảng năm học mới.

Nước lũ đã khiến cho toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập, chăn gối, trang thiết bị bán trú của học sinh hư hỏng. 4 tấn gạo trường chuẩn bị để học sinh có thể ăn trong các tháng đầu năm học đã ngập trong nước.

Khu nhà nội trú của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bắc Lý 2 ngập trong bùn đất và rác sau lũ. (Ảnh: NTCC)

Đặc biệt, khu vực dãy nhà ở bán trú của học sinh không còn đảm bảo an toàn trong năm học mới. Là trường vùng núi, đi lại khó khăn, thầy Khoa cho biết các giáo viên trong trường đều là người dưới xuôi lên công tác, vì vậy thầy cô phải ăn ở tại trường, khu nhà công vụ của giáo viên vốn chỉ là nhà gỗ cũ nay cũng trở nên xiêu vẹo.

“Là trường bán trú nhưng trên thực tế, trường hoạt động như nội trú, học sinh đến trường vào thứ Hai và ở lại đến cuối tuần mới về nhà. Vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là phải nhanh chóng xây dựng khu nhà ở nội trú cho học sinh và nhà ở cho giáo viên để đảm bảo an toàn,” thầy Khoa lo lắng nói.

Thiết bị máy tính của học sinh bị hư hỏng vì ngâm nước. (Ảnh: NTCC)

Cũng theo thầy Khoa, Nghệ An đã có chủ trương xây dựng 21 trường nội trú liên cấp, trong đó có trường Bắc Lý 2, tại một khu đất khác, dự kiến sẽ triển khai trong một vài năm tới. Vì vậy, thầy đã đề xuất phương án với địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc xây dựng nhà lắp ghép. “Nếu xây kiên cố sẽ lâu và lãng phí. Nhà lắp ghép vừa nhanh gọn, tiết kiệm, vừa có thể tháo dỡ chuyển đến địa điểm mới,” thầy Khoa chia sẻ.

Làm sao để có thể đảm bảo các điều kiện cơ bản khi năm học mới đã cận kề cũng là lo lắng của thầy Trần Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền ngập trong nước. (Ảnh: NTCC)

Với sự góp sức của các thầy cô giáo, phụ huynh cùng sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội, hiện công tác dọn dẹp sau lũ cơ bản đã ổn định nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị hư hỏng rất nhiều do ngập nước. Trường đã tích cực vận động các đoàn thiện nguyện hỗ trợ cho học sinh, từ sách, vở đến quần áo, chăn màn, cơ bản đảm bảo cho học sinh.

Chia sẻ về thách thức khi năm học mới đã cận kề, thầy Khoa cho hay nhu cầu cấp bách hiện nay của trường là 120 bộ bàn ghế của học sinh do đã bị lũ cuốn trôi; 28 bộ máy vi tính phòng Tin học; 5 tivi; 2 tủ đông để thức ăn cho học sinh bán trú; 2 tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn; 1 máy nổ loại 6KW.

“Đây là những hạng mục cơ sở vật chất thiết yếu nhà trường đang rất cần để phục vụ công tác dạy học và tổ chức bán trú cho học sinh. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành giáo dục và cộng đồng,” thầy Khoa chia sẻ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị vùi lấp gần hết tầng 1. (Ảnh: NTCC)

Trong số các trường học ở Nghệ An bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi bị bùn đất vùi lấp gần hết tầng 1. Tầng 2, lũ rút cũng để lại lớp bùn dày cả mét.

“Trước lũ, chúng tôi đã cẩn thận kê đồ dùng học tập lên tầng 2 và nghĩ đã an toàn vì trường chưa khi nào ngập đến đó, nhưng trận lũ này quá khủng khiếp. Nhìn trường bị vùi trong bùn đất, các thầy cô đều không thể cầm được nước mắt,” thầy Hà chia sẻ.

Thiệt hại quá nặng nề nên năm học mới này, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 sẽ không thể khai giảng ở ngôi trường thân thuộc mà phải học nhờ ở nhà văn hóa xã trong khi chờ xây điểm trường mới.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 gây ra. Giáo sư Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết ngành giáo dục Nghệ An đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp và nhân dân cả nước để giúp đỡ đồng bào, giáo viên, học sinh vùng lũ trở lại cuộc sống bình thường./.

