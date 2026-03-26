UNESCO: Việt Nam đạt kết quả ấn tượng trong giảm tỷ lệ trẻ không được đi học

Ngày 25/3, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức sự kiện công bố Báo cáo Giám sát Giáo dục toàn cầu năm 2026.

Tham dự sự kiện có trên 20 Bộ trưởng phụ trách Giáo dục của các nước cùng nhiều chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany nhấn mạnh báo cáo xác nhận một xu hướng đáng lo ngại, ngày càng nhiều thanh niên trên thế giới bị tước đi cơ hội giáo dục. Tuy vậy, vẫn có những lý do để hy vọng.

UNESCO cam kết hợp tác chặt chẽ với các chính phủ và đối tác nhằm mở rộng cơ hội học tập cho tất cả mọi người, thích ứng với thực tế địa phương và đảm bảo mỗi người học đều có cơ hội công bằng để xây dựng tương lai của mình.

Theo báo cáo trên, số lượng trẻ em và thanh thiếu niên không được đến trường đã tăng trong năm thứ 7 liên tiếp, lên tới 273 triệu, do tác động kép của tăng trưởng dân số, các cuộc khủng hoảng và tình trạng thiếu hụt ngân sách.

Trên toàn cầu, cứ 6 trẻ trong độ tuổi đi học thì có 1 em bị loại khỏi hệ thống giáo dục và chỉ có 2/3 học sinh hoàn thành bậc trung học. Đáng chú ý, tiến độ cải thiện về giáo dục đã chậm lại kể từ năm 2015, đặc biệt tại khu vực châu Phi cận Sahara - nơi chịu áp lực lớn từ gia tăng dân số.

Ngoài ra, hơn 1/6 trẻ em trên thế giới đang sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, làm tăng thêm hàng triệu trẻ không được đến trường ngoài số liệu thống kê hiện có.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Kể từ năm 2000, số học sinh toàn cầu đã tăng thêm 327 triệu, đạt 1,4 tỷ vào năm 2024. Trung bình, mỗi phút có thêm hơn 25 trẻ em được đến trường.

Một số quốc gia đã đạt kết quả ấn tượng khi giảm tỷ lệ trẻ không đi học ít nhất 80% kể từ năm 2000 gồm Madagascar và Togo (ở nhóm trẻ em), Morocco và Việt Nam (ở nhóm thanh thiếu niên), Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ (ở nhóm thanh niên). Bờ Biển Ngà cũng giảm một nửa tỷ lệ này ở cả 3 nhóm tuổi./.

