Hội trại truyền thống 26/3: Nơi tình bạn, bản lĩnh và khát vọng tuổi trẻ BKC tỏa sáng

Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC) vừa tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ III và Hội trại truyền thống vào ngày 26/3/2026. Sự kiện thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia, trở thành sân chơi ý nghĩa để rèn luyện thể chất, gắn kết tinh thần đồng đội và khơi dậy niềm tự hào tuổi trẻ.

Lễ khai mạc đã diễn ra trọng thể với nghi thức diễu hành của các khoa, các tiết mục văn nghệ đặc sắc và bài phát biểu đầy cảm hứng của Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường. Ông nhấn mạnh thông điệp: “Không chỉ cần sức khỏe để thành công, mà cần ý chí để bứt phá, cần bản lĩnh để dẫn đầu.” Ngay sau đó, các môn thi đấu kéo co, nhảy bao bố, cờ vua diễn ra sôi nổi. Song song, phần thi trang trí trại và thuyết trình về cổng trại, khu vực trại cũng được Ban Giám khảo chấm điểm công phu.

Các em học sinh sinh viên còn tham gia các trò chơi teambuilding, trò chơi dân gian sôi động tại Hội trại. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia hội trại, bạn Trần Nguyễn Gia Linh, sinh viên khoa Kinh tế, bày tỏ: “Đây là năm thứ hai mình tham gia hội trại. Mình ấn tượng nhất là không khí đồng đội. Khi cùng nhau dựng trại, cùng nhau cổ vũ cho các vận động viên, mình cảm nhận được sự gắn kết rất lớn. Hội trại giúp mình thêm yêu trường, yêu lớp.”

Với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn, Hội trại truyền thống 26/3 khẳng định tinh thần “Dám nghĩ, dám làm, dám tỏa sáng” của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Cùng khoa Kinh tế, bạn Đỗ Ngọc Trường Giang, hào hứng: “Lần đầu tham gia, mình đã rất bất ngờ với quy mô và sự nhiệt huyết của mọi người. Mình đã có thêm rất nhiều người bạn mới.”

Cô Đặng Thị Hương Giang - Trưởng Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn: “Tôi đồng hành cùng sinh viên trong suốt ngày hội. Nhìn các em hết mình thi đấu, sáng tạo trong trang trí trại và bùng nổ trong đêm các cuộc thi, tôi thực sự xúc động. Hội trại không chỉ là sân chơi mà còn là bài học về sự đoàn kết, về cách vượt qua thử thách. Tôi tin rằng những trải nghiệm này sẽ theo các em suốt chặng đường trưởng thành.”

Cô Đặng Thị Hương Giang - Trưởng Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn trả lời phỏng vấn tại sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Buổi chiều cùng ngày, cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu lịch sử Đoàn đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Đêm Gala âm nhạc với các tiết mục “Gương mặt thân quen” và sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Sỹ Luân đã thực sự làm bùng nổ không khí.

Hội trại khép lại với lễ trao giải và những cái ôm, những lời hẹn hò cho mùa hội năm sau. Đại hội Thể dục Thể thao và Hội trại truyền thống 26/3 năm 2026 một lần nữa khẳng định tinh thần “Dám nghĩ, dám làm, dám tỏa sáng” của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn./.

