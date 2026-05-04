Thời tiết ngày 4/5: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến Đông Bắc Bộ 19-22 độ C, vùng núi cao dưới 19 độ; Bắc Trung Bộ 23-25 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/5 như sau:

Thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi dưới 26°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ đêm gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 26°C.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Nam chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C./.

