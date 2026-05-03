Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất tại Kenya, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại Kenya sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực, trong khi giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ nước sông dâng cao có thể đe dọa các cộng đồng ở hạ lưu hệ thống đập thủy điện.

Cảnh sát Kenya ngày 2/5 thông báo trong số các nạn nhân có 7 người tại miền Đông.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng khi 2 cây cầu bị hư hỏng tại Hạt Kwale ven biển và Kitui ở miền Đông. Ngoài ra, tình trạng sạt lở đất được ghi nhận tại một số khu vực thuộc Hạt Elgeyo-Marakwet ở Thung lũng Rift.

Cơ quan chức năng cho biết mùa mưa thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 tại Kenya và lượng mưa lớn trong thời gian dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý đường cao tốc quốc gia Kenya, giao thông bị gián đoạn sau khi một vụ sạt lở đất lớn đã chia cắt tuyến đường Iten - Kabarnet gần khu vực Kolol.

Các phương tiện đã được điều hướng sang tuyến đường thay thế, trong khi các đơn vị cứu hộ đang tích cực dọn dẹp để thông tuyến.

Tổ chức Chữ thập Đỏ Kenya ghi nhận nhiều hộ dân bị cô lập tại Mukuru Kwa Njenga - khu vực dân cư đông đúc ở thủ đô Nairobi. Tổ chức này đang triển khai các hoạt động hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Kenya đã đặt khu vực hạ lưu sông Tana trong tình trạng báo động cao, cảnh báo lượng nước đổ về các hồ chứa thuộc hệ thống đập Seven Forks gia tăng do mưa lớn ở thượng nguồn, làm tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực phía hạ lưu.

Giới chức cảnh báo vùng châu thổ con sông này, nơi sinh sống của hơn 100.000 người dân, có thể là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nếu tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp./.

