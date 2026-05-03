Tuyên Quang: Dông lốc kèm mưa đá khiến 8 người bị thương, gây thiệt hại nặng

Đêm ngày 2 và sáng 3/5, tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi như: xã Thái Hòa 44 mm, Hùng Mỹ (xã Tân Mỹ) 43mm, Bình Phú (xã Yên Lập) 42 mm… Đặc biệt, tại xã Phú Lương xuất hiện dông lốc kèm theo mưa đá với cường độ mạnh khiến 8 người bị thương.

Dông lốc kèm mưa đá cũng làm 26 nhà dân bị tốc mái (xã Phú Lương 22 nhà, xã Sơn Thủy 4 nhà), trường Tiểu học Đại Phú và trường Trung học cơ sở Đại Phú bị tốc mái (xã Phú Lương).

Ngoài ra, dông lốc kèm mưa đá đã gây thiệt hại 112 ha lúa, hơn 41 ha ngô và hoa màu, 6,5 ha cây lâm nghiệp và làm đổ gãy 7 cột điện...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phú Lương bị hư hại do dông lốc kèm mưa đá gây ra. (Ảnh: TTXVN phát)

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân các xã, phường báo cáo sở, ban, ngành chuyên môn, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng với phương châm "4 tại chỗ" để xử lý trước mắt; cập nhật số liệu thiệt hại và báo cáo nhanh

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Thái Nguyên: Mưa đá, dông lốc khiến 3 người bị thương, hàng loạt nhà bị tốc mái Từ 17h30 đến 18h ngày 2/5, sức gió cực mạnh cùng mưa đá đã khiến hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống điện và giao thông tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị hư hỏng nghiêm trọng.