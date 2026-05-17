Đà Nẵng khai hội thể thao toàn dân, hướng tới đô thị năng động và đáng sống

Chiều 17/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X năm 2026 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X có chủ đề “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước” là dịp đánh giá toàn diện phong trào thể dục thể thao cơ sở; tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các giải đấu khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Lễ khai mạc có 25 khối diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, diễn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Đại hội tổ chức thi đấu 25 môn và phân môn thể thao, gồm cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, futsal nữ, việt dã, kéo co, võ cổ truyền, vovinam, điền kinh, bơi, taekwondo, karate, billiards cùng nhiều môn thể thao biển và phong trào khác.

Trước lễ khai mạc, thành phố tổ chức các môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, Futsal nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn ná - bắn nỏ. Các môn thi đấu diễn ra đến tháng 9/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định phát triển thể dục, thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, văn minh, hiện đại.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang triển khai mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động của cơ sở trong phục vụ nhân dân.

Đây cũng là tiền đề để phong trào thể dục, thể thao được tổ chức sâu rộng, đồng bộ và gần dân hơn.

Sự kiện góp phần lan tỏa mạnh mẽ Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở thành phố với nhiều hoạt động như chạy bộ cộng đồng, bơi phòng chống đuối nước, thể thao học đường, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật, thể thao bãi biển và các giải đấu phong trào.

Thể thao thành tích cao của Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, nhiều vận động viên đạt thành tích tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tại lễ khai mạc diễn ra các hoạt động văn nghệ chào mừng, diễu hành biểu dương lực lượng, lễ rước đuốc, tuyên thệ vận động viên và trọng tài cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc./.

