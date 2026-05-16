Link xem trực tiếp U17 Việt Nam-U17 Australia tranh vé bán kết

Vào lúc 0g sáng 17/5, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải U17 châu Á 2026 bằng màn chạm trán U17 Australia ở tứ kết.

Australia được xem là đối thủ quen thuộc với đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland khi hai đội từng chạm trán tại bán kết giải U17 Đông Nam Á trước đó.

Ở lần gặp nhau cách đây gần 1 tháng, U17 Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng để ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1.

So với đội hình trước đó, U17 Australia tại giải châu Á 2026 được đánh giá cao hơn khi sự bổ sung của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Tuy nhiên, sức mạnh của U17 Australia vẫn bị nghi ngờ khi họ chưa thể hiện được nhiều. Tại vòng bảng, U17 Australia dễ dàng thắng U17 Ấn Độ, nhưng sau đó lại tỏ ra lép vế trước U17 Uzbekistan.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ U17 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ. (Nguồn: VFF)

Bên kia chiến tuyến, U17 Việt Nam đang có được tinh thần thoải mái sau khi lập nên kỳ tích với tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup.

Với những gì đã thể hiện, "các chiến binh Sao vàng" được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để vượt qua U17 Australia để ghi tên mình vào bán kết.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ được trực tiếp trên TV360.

