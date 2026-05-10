Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam-U17 Hàn Quốc trên kênh nào, ở đâu?

Sau màn ra quân ấn tượng, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bằng màn chạm trán U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C U17 châu Á 2026.

Trận đấu U17 Việt Nam-U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay (10/5, theo giờ Việt Nam), diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Training.

Trước màn so tài này, U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen.

Trong khi đó, U17 Hàn Quốc đang cùng có 1 điểm như U17 UAE sau trận hòa nhọc nhằn ở ngày ra quân.

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lớn để sớm ghi tên mình vào tứ kết, đồng thời giành luôn suất dự World Cup.

Tuy nhiên, để làm được điều này, U17 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi mà đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ được truyền hình trực tiếp trên ứng dụng TV360./.

U17 châu Á 2026: Thái Lan, Myanmar bị loại, chờ Việt Nam đấu Hàn Quốc U17 Việt Nam đang rất quyết tâm giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C, để thẳng tiến tứ kết U17 châu Á 2026 cùng tấm vé dự U17 World Cup.