AFC chúc mừng U17 Việt Nam sau kỳ tích tại U17 châu Á 2026

Ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch AFC, Phó Chủ tịch cấp cao FIFA đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và đội tuyển U17 Việt Nam sau kỳ tích tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Trong thư, Chủ tịch AFC bày tỏ: “Tôi rất vui mừng gửi lời chúc mừng trân trọng nhất tới Ngài (Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn) cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển tại vòng chung kết U17 châu Á - Saudi Arabia 2026, mà đỉnh cao là tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar.”

Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh: “Tinh thần đam mê và sự cống hiến mà đội tuyển thể hiện tại giải đấu thực sự rất đáng khen ngợi. Tôi chúc U17 Việt Nam những điều tốt đẹp nhất trong quá trình chuẩn bị và tin tưởng rằng các em sẽ tự hào đại diện cho châu Á trên đấu trường thế giới.”

Qua Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người đứng đầu AFC cũng gửi lời khen ngợi tới toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện vì thành tích đáng tự hào này. Chủ tịch AFC khẳng định sự ghi nhận cao của AFC dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Nhìn lại hành trình của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á

Tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để tạo nên cột mốc lịch sử với lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Tại giải đấu này, "các chiến binh Sao vàng" rơi vào bảng đấu được dự báo nhiều khó khăn với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 Yemen ở ngày ra quân bằng bàn thắng của Đậu Quang Hưng.

Chiến thắng này không chỉ giúp U17 Việt Nam nối dài mạch bất bại, chiếm ngôi đầu bảng C mà còn mang đến sự tự tin rất lớn trước cuộc chạm trán U17 Hàn Quốc.

Ở lượt trận thứ 2, các học trò của ông Cristiano Roland đã gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước U17 Hàn Quốc nhờ công Lê Sỹ Bách nhưng tiếc rằng lại nhận thất bại chung cuộc 1-4.

U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE, thẳng tiến tứ kết U17 châu Á và giành vé dự World Cup. (Nguồn: VFF)

Sau trận thua đó, U17 Việt Nam buộc phải dồn sức cho trận quyết đấu với U17 UAE, bởi chỉ có giành chiến thắng mới chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Bước vào trận "sinh tử," áp lực càng tăng lên với U17 Việt Nam khi U17 UAE có bàn thắng mở tỷ số ở ngay giây thứ 17.

Khi phải đối mặt với khó khăn, "các chiến binh Sao vàng" đã thể hiện bản lĩnh của mình để giành chiến thắng ngược dòng 3-2. Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Mạnh Cường đã thay nhau lập công để mang chiến thắng lịch sử về cho đội nhà.

Kết quả này không chỉ giúp U17 Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết U17 châu Á với tư cách nhất bảng C mà còn giành suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Sau 3 lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland có 6 điểm, xếp trên cả U17 Hàn Quốc với 1 điểm nhiều hơn. Trong khi đó, U17 Yemen và U17 UAE bị loại từ vòng bảng.

"Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi đã bắt đầu cùng thế hệ cầu thủ này," huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ sau khi đội bóng lập kỳ tích. "Tôi thực sự tự hào về các học trò; các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng."

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U17 Việt Nam còn gây tiếng vang lớn trên truyền thông Đông Nam Á khi hàng loạt tờ báo và chuyên trang bóng đá tại Indonesia, Thái Lan đã dành những lời khen ngợi cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

HLV Cristiano Roland động viên các cầu thủ U17 Việt Nam sau khi dừng bước ở tứ kết. (Nguồn: VFF)

Sau kỳ tích ấn tượng, U17 Việt Nam tự tin bước vào trận gặp U17 Australia ở tứ kết, nhưng không thể gây bất ngờ và để thua chung cuộc 0-3.

Trận thua này khiến U17 Việt Nam phải dừng cuộc chơi nhưng giúp các cầu thủ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trên hành trình hướng đến vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar./.

HLV Cristiano Roland nói gì khi U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U17 châu Á? HLV Cristiano Roland cho biết điều khiến ông tự hào không chỉ nằm ở thành tích mà còn là tinh thần vượt khó và sự trưởng thành của cầu thủ U17 Việt Nam trong quãng thời gian chuẩn bị rất ngắn.