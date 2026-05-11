Kết quả U17 nữ châu Á 2026: Việt Nam và Thái Lan dừng bước ở tứ kết

U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan, hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á đã không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá "cửa trên" tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Trên sân Trung tâm thể thao Tô Châu, U17 nữ Việt Nam chủ động áp dụng lối chơi phòng ngự phản công để hạn chế sức ép tấn công của U17 nữ Australia với đẳng cấp và ngoại hình vượt trội hơn.

Tuy nhiên, lối chơi này chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Masahiko Okiyama trụ vững gần 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 trước khi liên tiếp nhận bàn thua.

Phút 28, từ pha lên bóng tốc độ bên cánh trái, Kaya Jugovic dứt điểm buộc thủ môn Cẩm My phải đẩy bóng, tạo cơ hội để Karaberis băng vào đá bồi mở tỷ số cho U17 nữ Australia.

Chỉ ba phút sau, Australia tiếp tục nhân đôi cách biệt khi Leyla Hussein xử lý ở góc hẹp trước khi đưa bóng đi thẳng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. U17 nữ Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 ở vòng tứ kết.

Việc phải dừng bước có phần tiếc nuối nhưng đã đánh giá rõ hơn năng lực của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với những đội bóng mạnh ở châu lục, để từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai.

"Nhìn tổng thể, so với các đội bóng top đầu châu Á, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ thì xử lý bóng chưa đạt được hiệu quả cao. Điều này cần cải thiện thêm thông qua quá trình tập luyện," huấn luyện viên Masahiko Okiyama nhận định sau trận đấu.

Ông cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa đội tuyển và các câu lạc bộ trong việc nâng cao chuyên môn cho các cầu thủ trẻ để hướng tới các giải đấu trong tương lai: "Tôi và các câu lạc bộ sẽ cùng nhau cải thiện về kỹ thuật, chiến thuật cho cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các em cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật cá nhân."

Không lâu sau khi U17 nữ Việt Nam bị loại, U17 nữ Thái Lan cũng đã phải dừng cuộc chơi khi không thể tạo ra bất ngờ trước U17 nữ Triều Tiên.

Nhà đương kim vô địch dễ dàng kiểm soát thế trận trước khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội bóng xứ chùa Vàng.

Thẳng tiến vào bán kết, đối thủ tiếp theo của U17 nữ Triều Tiên trên hành trình bảo vệ chức vô địch sẽ là chủ nhà U17 nữ Trung Quốc.

Tại tứ kết, U17 nữ Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại U17 nữ Ấn Độ 3-0 bằng các bàn thắng của Huang Qinyi, Liu Yuxi và Li Qixian.

Ở trận đấu còn lại, U17 nữ Nhật Bản vượt qua U17 nữ Hàn Quốc 1-0, để thẳng tiến bán kết - nơi họ sẽ tái ngộ U17 nữ Australia.

Theo điều lệ của giải đấu, các đội bóng thắng ở tứ kết không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn chính thức có suất dự vòng chung kết U17 World Cup./.

