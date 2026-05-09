Lịch thi đấu của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026

Sau loạt trận ngày 8/5, vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức xác định được 8 cái tên xuất sắc nhất góp mặt.

8 đội tuyển giành quyền đi tiếp gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan (bảng A); Nhật Bản, Australia, Ấn Độ (bảng B); Triều Tiên và Hàn Quốc (bảng C).

Với những gì đã diễn ra, vòng tứ kết U17 châu Á năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, trong đó tâm điểm chính là U17 nữ Việt Nam.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để giành vị trí thứ 2 bảng A với 4 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 6 bàn (hòa Thái Lan 2-2, thua Trung Quốc 0-3 và thắng Myanmar 2-1).

Kết quả này giúp đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết vòng chung kết U17 nữ châu Á.

Thành tích lọt vào top 8 châu Á lần này được xem là bước tiến rất lớn của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

Quan trọng hơn, chiến thắng trước U17 nữ Myanmar còn giúp U17 nữ Việt Nam tiến gần hơn đến tấm vé tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup.

U17 nữ Australia chính là đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở tứ kết. (Nguồn: AFC)

Theo phân nhánh đấu, tại tứ kết, đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko sẽ đối đầu với U17 nữ Australia - đội xếp nhì bảng B.

Tại vòng bảng, U17 nữ Australia khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ. Tuy nhiên, họ sau đó đã phải chia điểm trước Liban (1-1) và thua đậm 0-5 trước U17 nữ Nhật Bản).

Đây được xem là thử thách không dễ dàng khi mà U17 nữ Australia được đánh giá cao hơn so với U17 nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện từ đầu giải, U17 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ để vượt qua thử thách.

Theo điều lệ của giải, đội bóng giành chiến thắng ở tứ kết không chỉ ghi tên mình vào bán kết U17 nữ châu Á 2026 mà còn chính thức có suất tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup.

Điều này chắc chắn sẽ là khích lệ lớn để các cầu thủ U17 nữ Việt Nam nỗ lực hết mình hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 11/5.

Cũng sau loạt trận hôm qua, các đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại vòng bảng là U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Thái Lan cũng đã xác định được các đối thủ của mình tại tứ kết.

U17 nữ Trung Quốc "dễ thở" nhất so với các đội bảng A vào tứ kết khi chỉ phải gặp U17 nữ Ấn Độ (đội xếp thứ 3 bảng B). Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18g30 ngày 11/5.

U17 nữ Ấn Độ tưởng chừng sẽ không thể tiếp tục hành trình sau hai thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng 4-0 trước U17 nữ Liban ở lượt cuối đã mang đến cho họ tấm vé tứ kết cuối cùng.

U17 nữ Triều Tiên vẫn đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng. (Nguồn: AFC)

Trong khi đó, U17 nữ Thái Lan lại phải đối mặt với thách thức lớn nhất khi đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch U17 nữ Triều Tiên. Trận đấu diễn ra vào lúc 18g30 ngày 11/5.

Lịch thi đấu tứ kết U17 nữ châu Á 2026 14g00 Nhật Bản-Hàn Quốc

14g00 Việt Nam-Australia

18g30 Trung Quốc-Ấn Độ

18g30 Triều Tiên-Thái Lan (Các trận đấu diễn ra vào ngày 11/5)

Tại giải đấu năm nay, U17 nữ Triều Tiên khẳng định vị thế của mình bằng những chiến thắng ấn tượng, để kết thúc vị trí nhất bảng C - 9 điểm, ghi 21 bàn và không thủng lưới lần nào.

Với những gì đã diễn ra, chủ nhà U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Triều Tiên được nhận định sáng cửa đi tiếp để chạm trán nhau tại bán kết.

Trong khi đó, cặp tứ kết cuối cùng sẽ là màn chạm trán giữa U17 nữ Nhật Bản và U17 nữ Hàn Quốc, diễn ra vào lúc 14g ngày 11/5.

U17 nữ Nhật Bản cũng chính là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Họ giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 21 bàn và không thủng lưới.

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia tại bán kết.

