Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026

Vòng chung kết AFC U17 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5-22/5, với sự góp mặt của 15 đội tuyển.

15 đội bóng được chia vào 4 bảng đấu. Hai đội giành vị trí nhất và nhì các bảng đấu sẽ thẳng tiến vào tứ kết, đồng thời giành vé chính thức tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Trong trường hợp đội Qatar (chủ nhà U17 World Cup) vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Như vậy, 15 đội tuyển sẽ cạnh tranh 9 tấm vé, đồng nghĩa với việc hơn một nửa số đội tham dự có thể giành quyền đến Qatar tham dự ngày hội bóng đá.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam

Tại vòng chung kết năm nay, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng màn chạm trán đội tuyển U17 Yemen vào lúc 0g sáng 7/5.

Tiếp đó, "các chiến binh Sao vàng" đối đầu U17 Hàn Quốc vào lúc 23g ngày 10/5) và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U17 UAE vào lúc 0g sáng 14/5.

Với tính chất căng thẳng, mỗi trận đấu của U17 Việt Nam đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Ở bảng đấu này, U17 Hàn Quốc là đội được đánh giá cao cho ngôi đầu, trong khi suất còn lại gần như là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Việt Nam, UAE và Yemen.

Điều này đồng nghĩa với việc muốn có được ưu thế trong cuộc cạnh tranh, U17 Việt Nam cần phải giành được kết quả tốt trong hai trận đấu với U17 Yemen và U17 UAE.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á.

Nếu có thể tích lũy từ 4-6 điểm ở hai trận này, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để cạnh tranh giành suất tham dự vòng tứ kết, cùng tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ngày ra quân

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đội tuyển U17 Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026, đặc biệt là trận ra quân gặp U17 Yemen vào ngày 7/5.

Ở buổi tập thứ 3 tại Jeddah, huấn luyện viên Cristiano Roland tập trung rà soát nhân sự, hoàn thiện lối chơi dự kiến áp dụng trước U17 Yemen, đồng thời củng cố các mảng miếng tấn công - phòng ngự và tình huống cố định.

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam chỉ có hai cầu thủ từng góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Các cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi châu lục.

Tuy nhiên, toàn đội vẫn luôn thể hiện tinh thần tập trung cao, sự tự tin và quyết tâm lớn hướng tới cạnh tranh suất vé dự FIFA U17 World Cup.

Tại buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết giải đấu châu Á có mức độ cạnh tranh cao hơn nhiều so với khu vực. “Các đội bóng đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tốc độ trận đấu nhanh hơn, nên đòi hỏi chúng em phải tập trung tối đa trong suốt trận đấu,” Văn Dương nói.

Tiền đạo này cho rằng việc từng tham dự vòng chung kết U17 châu Á năm trước giúp anh tự tin hơn và biết cách chuẩn bị tâm lý tốt hơn. “Em cũng chia sẻ với các đồng đội là phải luôn giữ sự tự tin nhưng đồng thời phải tập trung tối đa, vì ở giải đấu này chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá."

“Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng em đánh giá rất cao Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân,” Văn Dương hướng đến trận ra quân gặp U17 Yemen.

Tiền đạo Văn Dương cũng khẳng định: “Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức qua từng trận đấu và quyết tâm giành vé dự U17 World Cup" đồng thời mong người hâm mộ sẽ luôn theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển./.

